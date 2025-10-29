Klimats nenovedīs cilvēci pie bojāejas: Bils Geitss brīdina par krietni lielāku draudu 2
Lai gan “Microsoft” dibinātājs Bils Geitss iztērējis ievērojamu daļu no savas bagātības, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, tagad viņš uzskata, ka pasaules līderiem būtu jāpievērš uzmanība pavisam citām problēmām, kas rada daudz lielākus draudus cilvēcei, ziņo Daily Mail.
Lai gan 70 gadus vecais miljardieris Bils Geitss pirms ANO klimata samita COP30 Brazīlijā atzina, ka klimata pārmaiņas visvairāk kaitēs nabadzīgajiem un uzsvēra, ka prognozes par pasaules pasaules galu ir pārspīlētas: “Cilvēki varēs dzīvot un plaukt lielākajā daļā Zemes arī tuvākajā nākotnē.” Viņaprāt, klimata pārmaiņas nenovedīs pie cilvēces bojāejas.
Tomēr eksperti šaubās, vai cilvēce patiešām spēs ilgtermiņā “dzīvot un plaukt”, jo drūmā realitāte ir tāda, ka cilvēce, visticamāk, iznīcinās pati sevi, vēl pirms smagākās klimata krīzes sekas būs jūtamas.
No jaudīgiem mākslīgā intelekta modeļiem, kas tiek radīti laboratorijās visā pasaulē, līdz postošiem bioloģiskajiem ieročiem — cilvēce strauji rada instrumentus savai iznīcībai.
Dr. Rīss Krilijs, starptautisko attiecību eksperts no Glāzgovas Universitātes, laikrakstam Daily Mail sacīja: “Galvenā atšķirība ir laikā — klimata pārmaiņas notiek gadu desmitiem, bet kodolkarš novestu civilizāciju pie bojāejas dažu stundu laikā.
Viņš uzsvēris: “Šie riski nav teorētiski — ieroči pastāv, spriedze starp kodolvalstīm pieaug, un šķiet, ka tās arvien biežāk ir gatavas izmantot spēku un draudēt ar kodoluzbrukumu.”
Pētījumos secināts, ka pat salīdzinoši neliels kodolkonflikts varētu būt katastrofāls. Kodolieroču sprādzieni rada milzīgus ugunsgrēkus, kas atmosfērā izmet milzīgus pelnu un putekļu mākoņus, kas varētu aizsegt sauli uz daudziem gadiem, radot tā saukto “kodolziemu”.
Globālā temperatūra samazinātos par aptuveni 10°C, iznīcinot lauksaimniecības nozari un daudzviet izraisot badu.