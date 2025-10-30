Starptautiskā lidosta &#8220;Rīga&#8221;.
22:23, 30. oktobris 2025
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents un uzņēmējs Andris Bite sociālo mediju platformā “X” dalījies kādā interesantā novērojumā saistībā ar Rīgas lidostu.

Bite, publicējot fotogrāfiju ar iekāpšanas karti (boarding pass), vaicāja: “Rīgā kas mainījies pa šīm dienām?” Ielūkojoties vērīgāk, redzams, ka Rīgas lidosta nodēvēta par “Riga Spilve APT (airport)”.

Pirms nepilniem diviem gadiem Rīgas lidosta savam nosaukumam pievienoja vārdu RIX. Tas parādās arī lidostas mājaslapā – informācijā par tehniskajiem rādītājiem, kas apliecina, ka lidostas nosaukumā nekādu izmaiņu nav.

RIX Rīgas lidostas ēka tika uzcelta 1974.gada oktobrī – lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā un ir šī reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs, kas nodrošina regulāru pasažieru satiksmi, kravas un pasta pārvadāšanu ar civilās aviācijas gaisa kuģiem uz Eiropas un citām pasaules valstu pilsētām.

