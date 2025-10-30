“Labi, ka ne Tukums!” LDDK prezidents dalījies interesantā novērojumā saistībā ar Rīgas lidostu 0
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents un uzņēmējs Andris Bite sociālo mediju platformā “X” dalījies kādā interesantā novērojumā saistībā ar Rīgas lidostu.
Bite, publicējot fotogrāfiju ar iekāpšanas karti (boarding pass), vaicāja: “Rīgā kas mainījies pa šīm dienām?” Ielūkojoties vērīgāk, redzams, ka Rīgas lidosta nodēvēta par “Riga Spilve APT (airport)”.
Pirms nepilniem diviem gadiem Rīgas lidosta savam nosaukumam pievienoja vārdu RIX. Tas parādās arī lidostas mājaslapā – informācijā par tehniskajiem rādītājiem, kas apliecina, ka lidostas nosaukumā nekādu izmaiņu nav.
Tiko iedeva boarding pass. Rīgā kas mainījies pa šīm dienām? 🙂 pic.twitter.com/N48Ff9Ny7n
— Andris Bite (@AndrisBite) October 30, 2025
Jā, izmetīs Jūs bez izpletņa virs Spilves pļavām…
— Nils Blums (@eproo) October 30, 2025
Labi, ka ne Tukums
— Sergejs Bižāns (@mrserge) October 30, 2025
Vispār gan vēsturiski Rīgas lidosta saucās – Spilves. Kad uzbūvēja jauno jeb esošo RIX un tas pārcēlās no Spilves līdzi ņemot arī nosaukumu.
— Alvis (@Alvis_sh) October 30, 2025
Make Spilve Great Again.
— Alien InLV (@AlienInLV) October 30, 2025
Tu būsi pirmais Spilves lidlaukā😸
— Daugis Grenins (@daugisgrenins) October 30, 2025
RIX Rīgas lidostas ēka tika uzcelta 1974.gada oktobrī – lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā un ir šī reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs, kas nodrošina regulāru pasažieru satiksmi, kravas un pasta pārvadāšanu ar civilās aviācijas gaisa kuģiem uz Eiropas un citām pasaules valstu pilsētām.