Liepājas cietuma būvniecības process
Liepājas cietuma būvniecības process
Foto. LETA/Evija Trifanova

“Muti aizver ciet!” Latvietes kameru priekšā kļūst par Liepājas cietuma “ieslodzītajām” 0

kokteilis.lv
16:39, 29. oktobris 2025
Kokteilis Apbrīno

Projekta “Caur ērkšķiem uz…” dāmas devušās ekskursijā uz Liepājas Karostas cietumu, kur pret viņām izturas kā pret īstām ieslodzītajām. Stingrā disciplīna un pavēles liek dalībniecēm sajust īstu cietuma režīmu. Ksenija mēģina pievērst gidu uzmanību ar rotaļīgu jautājumu, taču saņem asu pavēli aizvērt muti, un ekskursija pārvēršas par nopietnu rakstura pārbaudījumu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
Kokteilis
3 spēcīgas raganas saskaņā ar zodiaka zīmi: strīdēties ar viņām ir bīstami
Latvijā plāno ieviest “cukura nodokli”: nosauc pirmās preces, kurām pavisam drīz strauji mainīsies cena 177
Lasīt citas ziņas

Liepājas Karostas cietuma gids sagaida Ērkšķu dāmas visā nopietnībā: “Esiet sveicināti Liepājas garnizona virssardzē! Šodien jūs iesiet ekskursijā, lai jūs nedaudz saprastu iestādes un Liepājas vēsturi, un tas notiks režīmā. Tas, kas no jums tiks prasīts – pakļaušanās, komandu izpilde, ierinda.”

Sākot iet, atskan jau stingri norādījumi: “Mutes aizveram ciet, smuki, taisni, vienā kolonnā, nekur nav jāskrien! Smuka, taisna ierinda – solis solī, pakausis pakausī!”

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Smaga avārija Rēzeknes pusē pie Dzerkaļiem; iespējams, bojā gājis jaunietis
VIDEO. “Par 3 latiem Jelgavas Ledus hallē!” 22 gadus vecs “Prāta Vētras” reklāmas video liek ieplest acis
“Kā var nozombēt cilvēkus!” Veidemane izsakās par vienu no lielākajiem pēdējo gadu protestiem Rīgā

Ja daļa dāmu ir nedaudz sabijušās no šī skarbuma un paklausīgi seko pavēlēm, tad Ksenija visu uztver kā joku un negribīgi izpilda uzdevumus. Ekskursijas vadītājs uzreiz brīdina: “Jūs esat viena komanda. Ja viena uzvedas stulbi – pārējās strādā.”
Dāmas cenšas, cik spēj, lai izpildītu komandas, tomēr gids norāda, ka pat 4 un 5. klases bērni, kas šeit ierodas ekskursijās, visu izpilda labāk, apzinīgāk un atbildīgāk. Ksenijai ienāk prātā plāns pakoķetēt ar valdonīgo vīrieti, un viņa uzdod privātu jautājumu: “Vai jums ir sieva?”

Uz to koķetētāja saņem patiešām skarbu atbildi: “Muti aizver ciet!”. Ekskursija pa cietumu un vēstures lekcija turpinās ēkas iekšpusē, kur dāmas nonāk reālās kamerās. Tur gids paskaidro Ksenijai, ka par saviem izlēcieniem viņa saņemtu tikai jaunus disciplinārsodus un papildus diennaktis ieslodzījumā, tomēr Ksenija nespēj rimties: “Jums ir tik skaistas kājiņas”, viņa turpina ar komplimentiem. Tas gidu nokaitina galēji – viņš iespundē Kseniju kamerā vienu pašu.

Video pieejams šeit:

SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. “Neticēšu tam, ko es tagad saku!” TV raidījumu vadītāja Stakena nāk klajā ar burvīgiem jaunumiem
Kokteilis
3 spēcīgas raganas saskaņā ar zodiaka zīmi: strīdēties ar viņām ir bīstami
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.