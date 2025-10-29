“Muti aizver ciet!” Latvietes kameru priekšā kļūst par Liepājas cietuma “ieslodzītajām” 0
Projekta “Caur ērkšķiem uz…” dāmas devušās ekskursijā uz Liepājas Karostas cietumu, kur pret viņām izturas kā pret īstām ieslodzītajām. Stingrā disciplīna un pavēles liek dalībniecēm sajust īstu cietuma režīmu. Ksenija mēģina pievērst gidu uzmanību ar rotaļīgu jautājumu, taču saņem asu pavēli aizvērt muti, un ekskursija pārvēršas par nopietnu rakstura pārbaudījumu.
Liepājas Karostas cietuma gids sagaida Ērkšķu dāmas visā nopietnībā: “Esiet sveicināti Liepājas garnizona virssardzē! Šodien jūs iesiet ekskursijā, lai jūs nedaudz saprastu iestādes un Liepājas vēsturi, un tas notiks režīmā. Tas, kas no jums tiks prasīts – pakļaušanās, komandu izpilde, ierinda.”
Sākot iet, atskan jau stingri norādījumi: “Mutes aizveram ciet, smuki, taisni, vienā kolonnā, nekur nav jāskrien! Smuka, taisna ierinda – solis solī, pakausis pakausī!”
Ja daļa dāmu ir nedaudz sabijušās no šī skarbuma un paklausīgi seko pavēlēm, tad Ksenija visu uztver kā joku un negribīgi izpilda uzdevumus. Ekskursijas vadītājs uzreiz brīdina: “Jūs esat viena komanda. Ja viena uzvedas stulbi – pārējās strādā.”
Dāmas cenšas, cik spēj, lai izpildītu komandas, tomēr gids norāda, ka pat 4 un 5. klases bērni, kas šeit ierodas ekskursijās, visu izpilda labāk, apzinīgāk un atbildīgāk. Ksenijai ienāk prātā plāns pakoķetēt ar valdonīgo vīrieti, un viņa uzdod privātu jautājumu: “Vai jums ir sieva?”
Uz to koķetētāja saņem patiešām skarbu atbildi: “Muti aizver ciet!”. Ekskursija pa cietumu un vēstures lekcija turpinās ēkas iekšpusē, kur dāmas nonāk reālās kamerās. Tur gids paskaidro Ksenijai, ka par saviem izlēcieniem viņa saņemtu tikai jaunus disciplinārsodus un papildus diennaktis ieslodzījumā, tomēr Ksenija nespēj rimties: “Jums ir tik skaistas kājiņas”, viņa turpina ar komplimentiem. Tas gidu nokaitina galēji – viņš iespundē Kseniju kamerā vienu pašu.
