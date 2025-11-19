Ekspresvilciens Tartu–Rīga varētu sākt kursēt jau decembrī. Lūk, cik ilgs laiks paies ceļā! 0
Ilgi gaidītais ekspresvilciens starp Tartu un Rīgu varētu sākt kursēt jau šī gada decembra vidū, ap 15. datumu, ziņo igauņu medijs Err.ee.
Pie šī maršruta izveides Igaunijas dzelzceļa uzņēmums “Elron” strādājis vairākus gadus. Sākotnēji jauno savienojumu bija plānots ieviest jau 2024. gadā, taču dažādu iemeslu dēļ tas tika atlikts.
Tagad uzņēmuma valdes loceklis un tehniskais direktors Mārts Ērenpreiss norāda, ka 15. decembris ir reāli sasniedzams datums. Viņš uzsver, ka visi nepieciešamie priekšdarbi tuvojas noslēgumam, un arī sadarbība ar Latvijas pusi norit veiksmīgi.
Latvijas teritorijā vilcienam paredzētas piecas pieturas – četras starp Tartu un Rīgu, un viena galapunktā. Igaunijas pusē maršruts vedīs caur ierasto ceļu līdz Valgai, kur vilciens šķērsos robežu.
Lai nodrošinātu raitu satiksmi, “Elron” jau pielāgo savus iekšzemes grafikus. Lai gan gala apstiprinājums no Eiropas vēl nav saņemts, šobrīd jau viens divvagonu vilciens ar apkalpes komandu ir gatavs kursēt.
Pilnvērtīgai ekspresvilciena darbībai gan būs nepieciešami vismaz trīs vilcieni ar atbilstošu personālu, un atlikušos apstiprinājumus varētu saņemt tuvāko nedēļu laikā.
Saskaņā ar pašreizējo plānu ekspresvilciens izbrauks no Tallinas ap plkst. 15.00, sasniegs Tartu plkst. 17.30, un ieradīsies Rīgā ap plkst. 21.15. Atpakaļceļā tas izbrauks no Rīgas plkst. 7.30, būs Tartu ap plkst. 11.00, un turpinās ceļu līdz Tallinai.
Precīzs saraksts tiks apstiprināts pēc tam, kad tiks pabeigti dzelzceļa infrastruktūras darbi abās robežas pusēs. Biļešu cenas pagaidām vēl nav izziņotas.
Vilcienos plānots izvietot gan drukātos materiālus, gan digitālas reklāmas kampaņas, lai piesaistītu ceļotājus.