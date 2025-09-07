Vai izmēram ir nozīme? Degvielas uzpildes stacijas apmeklētāja neizpratnē, kāpēc durvis viņu “nepamana” 0
Megija Kokoreviča

Ilustratīvs foto/Canva
Megija Kokoreviča
12:27, 7. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Ikdienā mēs nemaz tik bieži neaizdomājamies, cik ļoti esam atkarīgi no tehnoloģijām. Pašapkalpošanās kases un degvielas uzpildes stacijas, automātiskās durvis veikalos un citviet – viss šķiet tik pašsaprotams, līdz brīdim, kad tehnika pēkšņi “izdomā” pati savus noteikumus.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Kokteilis
FOTO. Vai atceries filmu par Sprīdīti? Apskaties, kā tagad izskatās Princeses Zeltītes un Sprīdīša lomas atveidotāji
Putins gatavojas? Eiropu arvien vairāk satrauc signāli par iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO “Ahilleja papēdim”
Lasīt citas ziņas

Tieši tādā situācijā nesen nonākusi kāda LA.LV lasītāja. Sieviete stāsta, ka, ierodoties vienā no Ogres novada degvielas uzpildes stacijām “Circle K”, automātiskās durvis nav vērušās vaļā.

“Esmu 1,64 metrus gara, bet durvju sensors mani nepamanīja. Beigās nācās lēkāt durvju priekšā, līdz tās beidzot atvērās,” viņa ar smaidu atminas notikušo.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins gatavojas? Eiropu arvien vairāk satrauc signāli par iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO “Ahilleja papēdim”
Patiesības mirklis ir klāt – turpināsim sildīties saulē vai sāksim kurt kamīnus?! Laika prognoze nākamajai nedēļai
VIDEO. Lidostā policijas suns neatlaidīgi ošņā ceļotājas koferi, pēc pārbaudes tajā atklājas negaidīts saturs

Pēc viņas vārdiem, situācija sākotnēji šķitusi mulsinoša, bet pēc brīža jau smieklīga. “Viens solis uz priekšu, divi atpakaļ, vēl mazliet palēkāju, un tad nu beidzot varēju tikt iekšā,” viņa saka, uzsverot, ka tas notiek regulāri, lai gan konkrētu degvielas uzpildes staciju nemin.

Viņai radies jautājums – vai tiešām ir kāds minimālais cilvēka augums, uz ko tās reaģē? Lai to noskaidrotu, vērsāmies pie “Circle K”.

Uzņēmuma mazumtirdzniecības direktors Armands Žubulis skaidro: “Paldies par atgriezenisko saiti! Tehniskā komanda pārbaudīs konkrētās stacijas durvju sensoru jutīgumu, lai nodrošinātu tā atbilstošu darbību, jo katrs klients vienmēr ir laipni gaidīts.”

Tas nozīmē, ka konkrētajā gadījumā, visticamāk, tā bijusi tehniska ķibele, nevis diskriminācija pēc auguma.

LA.LV Aptauja

Vai kādreiz esi nonācis līdzīgā situācijā?

  • Neatceros
  • Nezinu

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Es tikko te visu izmazgāju, ko tu te staigā?” Kliente piedzīvo pārsteidzošu attieksmi kādā “Circle K” stacijā
“Cirkulī” par tualeti jāmaksā? Soctīklotājus pārsteidz šķietami jauna kārtība degvielas uzpildes stacijās
Degvielas cenu tendences Baltijas tirgū – tās ir atšķirīgas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.