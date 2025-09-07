Ikdienā mēs nemaz tik bieži neaizdomājamies, cik ļoti esam atkarīgi no tehnoloģijām. Pašapkalpošanās kases un degvielas uzpildes stacijas, automātiskās durvis veikalos un citviet – viss šķiet tik pašsaprotams, līdz brīdim, kad tehnika pēkšņi “izdomā” pati savus noteikumus.
Tieši tādā situācijā nesen nonākusi kāda LA.LV lasītāja. Sieviete stāsta, ka, ierodoties vienā no Ogres novada degvielas uzpildes stacijām “Circle K”, automātiskās durvis nav vērušās vaļā.
“Esmu 1,64 metrus gara, bet durvju sensors mani nepamanīja. Beigās nācās lēkāt durvju priekšā, līdz tās beidzot atvērās,” viņa ar smaidu atminas notikušo.
Pēc viņas vārdiem, situācija sākotnēji šķitusi mulsinoša, bet pēc brīža jau smieklīga. “Viens solis uz priekšu, divi atpakaļ, vēl mazliet palēkāju, un tad nu beidzot varēju tikt iekšā,” viņa saka, uzsverot, ka tas notiek regulāri, lai gan konkrētu degvielas uzpildes staciju nemin.
Viņai radies jautājums – vai tiešām ir kāds minimālais cilvēka augums, uz ko tās reaģē? Lai to noskaidrotu, vērsāmies pie “Circle K”.
Uzņēmuma mazumtirdzniecības direktors Armands Žubulis skaidro: “Paldies par atgriezenisko saiti! Tehniskā komanda pārbaudīs konkrētās stacijas durvju sensoru jutīgumu, lai nodrošinātu tā atbilstošu darbību, jo katrs klients vienmēr ir laipni gaidīts.”
Tas nozīmē, ka konkrētajā gadījumā, visticamāk, tā bijusi tehniska ķibele, nevis diskriminācija pēc auguma.