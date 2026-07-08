Sasita gleznas, izdauzīja krāsu traukus un molbertu – par mūsdienu Irbīti dēvētais ielu mākslinieks Rīgas centrā piedzīvojis uzbrukumu 0
Laimonis Akmens ir pašmācības ceļā attīstījies mākslinieks, kurš savu rokrakstu un spēju gleznot cilvēku acu priekšā attīstījis ārpus akadēmiskām skolām – galvenokārt praktiskā darbā, vērojot pasauli un nemitīgi mēģinot.
Laimonis strādā dažādās tehnikās – ar eļļas krāsām, akrilu un guašu, pielāgojoties vietai un apstākļiem, piemēram, tuneļos viņam ērtāk izmantot guašu. Viņa darbi jau nonākuši daudzviet pasaulē – Amerikā, Anglijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, Kubā, Vācijā un Polijā.
Mākslinieku laiku pa laikam var sastapt Rīgas centra tunelī. Diemžēl pavisam nesen – 5.jūlija pēcpusdienā – tieši tunelī viņš piedzīvojis nežēlīgu uzbrukumu. Portālu LA.LV par to informēja Laimoņa labs draugs Artūrs.
Artūrs raksta: “Ielu mākslinieks, mūsdienu Irbītis, kurš jau gadiem ir priecējis rīdziniekus un pilsētas viesus ar saviem mākslas darbiem, nokļuvis ļoti neapskaužamā situācijā, proti, 5. jūlija pēcpusdienā, kā parasti, gleznojot Rīgas centra tunelī, viņam uzbruka neadekvāts vīrietis, kurš pilnībā iznīcināja viņa darba vietu – sasita gleznes, sadauzīja krāsu traukus un molbertu…”
Nekavējoties izsaukta policija, taču ieradušies vien pēc pusstundas, līdz ar to vandālim bijis pietiekami daudz laika, lai plosītos.
Diemžēl šī uzbrukuma rezultātā mākslinieks ir palicis bez saviem svarīgākajiem instrumentiem, ar kuriem viņš pelnījis iztiku.
“Mums ir ļoti liels lūgums katram, kurš varētu ziedot krāsas, otas, zīmuļus, papīru utt., atsaukties, jo Laimons ir izmisis. Cik varam, mēs ar draugiem no Mākslas akadēmijas, viņam palīdzam, bet ar to ir par maz. Ļoti lūdzu ziņot sabiedrībai, cerībā, ka kādam ir iespējas izpalīdzēt nelaimē. Ar Laimoni var sazināties pa tālruņa numuru 28979387 vai 25299441. Jau iepriekš paldies!” raksta mākslinieka draugs.