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Pelašķim daudzi paiet garām: tieši šobrīd zied viens no vasaras vērtīgākajiem augiem 1

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Mājas Sadzīve

Pelašķis ir viens no tiem augiem, ko Latvijā pazīst gandrīz ikviens. Tas aug pļavās, laukmalās, dārzu malās un gar ceļiem, zied vasaras vidū un bieži vien tiek uztverts kā kaut kas pavisam ikdienišķs. Taču patiesībā šis balti ziedošais augs ir viens no vērtīgākajiem vasaras augiem, ko vērts pazīt un izmantot gudri.

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Mājas
Pelašķim daudzi paiet garām: tieši šobrīd zied viens no vasaras vērtīgākajiem augiem 1
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Visbiežāk pelašķi saista ar tēju — un ne velti. Taču pelašķa pielietojums neaprobežojas tikai ar krūzi karsta dzēriena ziemas vakarā. To var izmantot arī pirtī, vannās, kompresēs, dārzā, pušķos un pat mājas sajūtas radīšanai.

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