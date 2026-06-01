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TESTS. Ja vari precīzi pabeigt vismaz 8 teicienus, tu noteikti daudz laika esi pavadījis ar savu omi 0

kokteilis.lv

Vecmāmiņas ir vienas no mūsu lielākajām dzīves lielākās dzīves skolotājām, un viņu valodas pūra lāde ir pilna ar pērlēm, kuras jaunā paaudze jau vairs nesaprot. Taču tiem, kuri bērnību pavadīja, ēdot vecmāmiņas ceptās pankūkas un klausoties viņu stāstīto, šie teicieni ir burtiski iespiedušies atmiņā.

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