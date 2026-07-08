Ukraina trāpījusi pa sāpīgu vietu: naktī liesmo stratēģiski nozīmīgs Krievijas enerģētikas objekts 0
Krievijas Krasnodaras apgabalā Ukrainas triecienā skarta kompresoru stacija “Krasnodarskaja”, kas nodrošina gāzes pārsūknēšanu pa gāzesvadu “Blue Stream”.
Otrdien, 7. jūlijā, Krasnodaras apgabalā Krievijā noticis trieciens stratēģiski nozīmīgam enerģētikas objektam – “Gazprom” piederošajai kompresoru stacijai “Krasnodarskaja”. Vietējie iedzīvotāji ziņoja par lielām liesmām, kas bijušas redzamas vairāku kilometru attālumā.
Reģiona operatīvais štābs apstiprināja incidentu, taču norādīja, ka, pēc viņu rīcībā esošās informācijas, ugunsgrēks izcēlies pēc bezpilota lidaparāta atlūzu nokrišanas. Krievijas puse apgalvo, ka cilvēki nav cietuši.
“Krasnodarskaja” ir nozīmīgs “Gazprom” gāzes transportēšanas sistēmas objekts. Tā apkalpo gāzesvadu “Blue Stream”, pa kuru Krievijas gāze caur Turciju tiek piegādāta Eiropas tirgiem.
Stacija ir arī svarīgs elements Krievijas dienvidu reģionu gāzesapgādē, nodrošinot piegādes tādām pilsētām kā Soči, Tuapse un Gelendžika, kā arī citām Melnās jūras piekrastes teritorijām.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.