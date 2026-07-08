Donaldam Trampam šodien ieplānota kāda nozīmīga telefonsaruna – par ko un ar ko viņš runās? 0
ASV prezidents Dpnalds Tramps paziņojis, ka šodien, 8. jūlijā, viņam paredzēta telefonsaruna ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Par to Tramps pavēstīja tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Ankarā.
Runājot par gaidāmo sarunu, Tramps pauda pārliecību, ka Kremlis vēlas pēc iespējas ātrāk izbeigt karu Ukrainā.
“Putins vēlas ātri izbeigt karu, es šodien ar viņu runāšu,” sacīja Tramps.
Asv prezidents arī norādīja, ka ar Putinu līdz šim telefoniski sazinājies daudzkārt, savukārt ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski šādu sarunu bijis mazāk.
Pēc Trampa domām, Krievijas prezidents ir ieinteresēts kara izbeigšanā, turklāt Maskavas nostāja sarunās kļūstot elastīgāka. Viņš apgalvoja, ka Krievijas izvirzītie nosacījumi pēdējā laikā kļūst maigāki, kā arī piebilda, ka karš Maskavai izrādījies daudz sarežģītāks, nekā sākotnēji bija cerēts.
Tramps atkārtoja arī iepriekš vairākkārt pausto pārliecību par savu iespējamo lomu notikumu attīstībā.
“Šis karš nebūtu noticis, ja es būtu bijis ASV prezidents,” sacīja Tramps.
Gaidāmā Trampa un Putina telefonsaruna notiks laikā, kad turpinās centieni panākt kara izbeigšanu Ukrainā, savukārt frontē joprojām turpinās intensīvas kaujas un diplomātiskie centieni rast iespējamu risinājumu konfliktam.