Par vienu bērnu valsts maksā 25 eiro pabalstu, par diviem – 100. Beidzot kļuvis zināms, kāpēc šī summa ir tik atšķirīga 4
Par bērniem līdz pat 20 gadu vecumam (ja ir piemērojami specifiski nosacījumi) mūsu valstī vecākiem tiek maksāts ģimenes valsts pabalsts.
Šī pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalstu saņem.
Ģimenes valsts pabalsta apmērs mēnesī ir:
– par vienu bērnu – 25 eiro;
– par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu);
– par trīs bērniem – 225 eiro (75 eiro par katru bērnu);
– par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu.
Ģimenes valsts pabalstu izmaksā par bērnu no viena gada vecuma līdz 16 gadu vecumam. Ja bērns pēc 16 gadu vecuma turpina mācīties, pabalstu var turpināt saņemt līdz 20 gadu vecumam, ja bērns nav stājies laulībā. No 2026. gada 1. janvāra šī kārtība paplašināta – pabalstu līdz 20 gadu vecumam maksā arī tad, ja jaunietis studē koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē.
Nereti sabiedrībā par šo ir veidojušās debates, jo nešķiet saprotami, kāpēc pabalsta apmērs atkarībā no bērnu skaita ir tik atšķirīgs? Vai tad vienu bērnu audzināt izmaksā mazāk?
Izrādās, tam ir ļoti loģisks un visiem saprotams skaidrojams, pie kura kādā soctīklu diskusijā nonākuši vairāki ļaudis.
Diskusijas aizsācējs ir lietotājs ar segvārdu @zanisms, kurš raksta: “Šodien ienāca maksājums no VSAA ar summu 25 EUR. Sākumā nesapratu, kas tas par maksājumu, jo man nekas nenāk par tadām summām. Un tad pieleca – vecākais bērns tikko pabeidza tehnikumu, tātad nav vairs uzturams. Līdz ar to ģimenes valsts pabalsts samazinās no 100 EUR uz 25 EUR. Vēl joprojām nesaprotu šo loģiku – ja ir 2 bērni, tad par katru saņemu 50 EUR. Ja viens bērns, tad tikai 25 EUR.”
Un vienā no komentāriem ir ļoti precīzi “salikts pa plauktiņiem”, kāpēc tieši šāds sadalījums ir patiešām loģisks – iztēlojamies situāciju, ka ģimenē bērnus audzina tikai viena pati mamma (ja ir divi vecāki, aprēķins būs līdzīgs). Piemēram, mammas alga mēnesī ir 1000 eiro (lai piemērs vienkāršāk saprotams).
Tādējādi šie pabalsti ir lai mazinātu nevienlīdzību nevis uzturētu bērnu, jo jebkurā gadijumā jo mazāk bērnu jo lielāki ienākumi uz vienu ģimenes locekli.
Nedaudz ieskatāmies arī pārējā diskusijā!
Redzams, ka šis jautājums vecākus sadala vairākās nometnēs. Vieni uzskata, ka sistēma ir saprotama – jo vairāk bērnu ģimenē, jo lielāka kopējā slodze uz mājsaimniecības budžetu, tāpēc arī valsts atbalsts pieaug. Kāds komentētājs īsi rezumē: “Jo vairāk bērnu jāuztur no tās pašas algas, jo grūtāk.”
Taču citi atzīst, ka, esot viena bērna vecākiem, šī sistēma tomēr šķiet netaisnīga. Vairākas mammas raksta, ka 25 eiro mēnesī ir drīzāk simboliska summa, nevis reāls atbalsts bērna vajadzībām. Kāda sieviete ironizē, ka par šo naudu labi ja pietiek tualetes papīram, bet cita piebilst – ja valsts palīdz, tad loģiski būtu palīdzēt vienādi par katru bērnu.
Diskusijā netrūkst arī asāku komentāru. Daļa cilvēku uzskata, ka bērnus vecāki rada sev, nevis pabalstu dēļ, tāpēc nevajadzētu gaidīt, ka valsts tos uzturēs. “Ja valsts ko iedod – forši, bet tas noteikti nav primārais, uz ko fokusēties,” raksta kāda komentētāja.
Pretī šim viedoklim citi norāda, ka demogrāfijas problēmas nevar risināt tikai ar attieksmi “paši dzemdējāt, paši uzturiet”. Kāda komentētāja emocionāli raksta, ka sievietes nereti pašas “ēd nost” citas sievietes, kuras atļaujas runāt par ģimeņu atbalstu. Viņasprāt, šādās diskusijās vairāk vajadzētu solidaritātes, nevis pārmetumu.
Īpaši sāpīgi komentāros izskan stāsti par ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti vai jaunieši, kas pēc 18 gadu vecuma vēl mācās. Kāda mamma raksta, ka viņas bērnam ir invaliditāte, nākamgad būs 18 gadi, bet aprūpei nepieciešamās ierīces izmaksā ap 300 eiro mēnesī. Šādos gadījumos jautājums par pabalstu vairs nešķiet teorētiska diskusija, bet ļoti praktiska izdzīvošanas matemātika.
Daudzi arī atzīst, ka apjukuši brīdī, kad bērns pabeidz vidusskolu vai tehnikumu un maksājums pēkšņi samazinās. Kāda mamma raksta, ka saņēmusi 100 eiro iepriekšējo 225 eiro vietā un sākumā nav sapratusi, kas te tagad notiek. Citi skaidro – ja bērns vēlāk iestājas augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē, pabalstu līdz 20 gadu vecumam var saņemt atkārtoti, taču par to pašiem jāinteresējas un nepieciešamības gadījumā jāiesniedz iesniegums VSAA.