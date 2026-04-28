"Vai nu telefoni atņemti, vai jau miruši…" Indijā ceļ trauksmi par uz Krieviju nosūtītajiem iedzīvotājiem

17:41, 28. aprīlis 2026
To, ka krieviem patīk “aizņemties” citu valstu pilsoņus, lai aizpildītu robus savā armijā, zina daudzi, taču nu vērojama pretreakcija. Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Viņš norāda, ka Indijā notiek “cepšanās” to cilvēku ģimenēs, kuri piespiedu kārtā tika nosūtīti uz Krieviju cīnīties karā, ģimenes ir iesniegušas kolektīvu prasību augstākajā tiesā. Kopumā tās ir 26 ģimenes, kas cenšas noskaidrot pazudušo personu statusu – vai viņi ir dzīvi vai miruši.

Nav nekādas informācijas par tuviniekiem, jo neizdodas ar viņiem sazināties. Vai nu viņiem ir atņemti telefoni, vai arī viņi jau ir gājuši bojā.

Šī iemesla dēļ ģimenes pieprasa Indijas vēstniekam Krievijā sniegt jaunāko informāciju par situāciju. Kopumā Indijā reģistrēti jau vairāk nekā simts šādu gadījumu.

Slaidiņš uzsver, ka problēma ir arī izpratnes trūkumā – daudzi Indijā līdz galam neapzinās, ar ko viņiem ir darīšana. Viņiem ir darīšana ar Putina režīmu.

Krievu komandieriem, pēc viņa teiktā, absolūti nerūp šo ārvalstu karotāju liktenis. Šiem algotņiem pat esot iesauka “atkrivaškas”, un viņu galvenais uzdevums ir noteikt Ukrainas uguns pozīcijas.

“Man liekas, ka tas viss ir bezjēdzīgi, vēstnieks kaut ko pateiks, bet krievi atbildēs, ka neko nezina, ka viņi kaut kur pazuduši,” piebilst NBS majors.

