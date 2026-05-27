Vai Rosļikovs kā personība var būt izdevīgs Krievijai? Politologs vērš uzmanību uz vienu svarīgu niansi 40

11:18, 27. maijs 2026
Ziņas Latvijā

“Vai Aleksejs Rosļikovs kā personība var būt izdevīgs Krievijai, ja viņi izdomātu šeit nodibināt kaut kādu DNR jeb Doņeckas republikas modeli?” Šādu jautājumu TV24 raidījumā “Ziņu TOP” uzdeva Filipam Rajevskim, politologam.

Viņš norāda, ka šāds scenārijs neesot viennozīmīgi interpretējams, bet viņa atbilde ir: “Nē, noteikti nē – viņš jau nav latvietis,” viņš politologs, vienlaikus pievēršoties vēsturiskām paralēlēm un dažādu personību lomām Latvijas un Krievijas attiecību kontekstā.

Rajevskis atgādina, ka vēsturē izvēlēti tieši latvieši, kuri dažādos laikos ieņēma nozīmīgas lomas padomju varas struktūrās. “Pēteris Stučka, Vilis Lācis un citi- viņi visi bija latvieši,” viņš norāda. Rosļikovs ir audzis un veidojis savu dzīvi Latvijā, tomēr viņam nav latviešu uzticības.

