Vai stiprās lietusgāzes pārsteigs atkal? Laika prognoze trešdienai 0
Šonakt Latvijā vietām gaidāms lietus, bet rīt tas mitēsies un kļūs arī siltāks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi uzlīs. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 4, plus 9 grādi, piekrastē par dažiem grādiem siltāks, tur plus 9, plus 12 grādi.
Rīgā naktī debesis skaidrosies, bet pastāv īslaicīga lietus varbūtība. Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 8, plus 10 grādu robežās.
Trešdien dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, un tikai dažviet mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādi.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, un pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumu puses. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.