Noslēgts līgums par Vanšu tilta projektēšanu un būvniecību: kad redzēsim pirmos rezultātus? 0
Rīgas pašvaldība piektdien noslēgusi līgumu par Vanšu tilta projektēšanu un būvniecību, aģentūru LETA informēja pilsētas pašvaldībā.
Konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarēja piegādātāju apvienība “Vanšu tilts”, solot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Apvienībā ietilpst SIA “Hanza Construction Group”, SIA “Tilts” un SIA “Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs “Vektors T””.
Tomēr otrs pretendents konkursa iznākumu apstrīdēja Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB). Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) pat tika izteicies – ja strīdu rezultātā drīzumā nenonāktu līdz līguma slēgšanai un netiks sākta Vanšu tilta rekonstrukcija, 2027. gadā to nāktos slēgt.
Tagad Rīgas pašvaldība ir saņēmusi IUB lēmumu, kurā otra pretendenta pretenzija par konkursa rezultātu ir atzīta par nepamatotu. Pamatojoties uz IUB lēmumu, pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar piegādātāju apvienību “Vanšu tilts”.
Politiķis uzsver, ka Vanšu tilts ir būtiska Rīgas satiksmes artērija, tāpēc pašvaldības mērķis ir to sakārtot atbildīgi, saglabājot gan drošību, gan pilsētas ikdienas ritmu.
Jau ziņots, ka Vanšu tilta remontam Rīgas dome aizņemsies līdz 84, 46 miljoniem eiro. Tajā skaitā 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoni eiro, 2027. gadā – līdz 42 miljoni eiro un 2028. gadā – līdz 35,76 miljoni eiro.
Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā – 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā – 1,3 metri.
Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. To kopējais svars būs 385,5 tonnas. Paredzēta arī jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm 3084 metru garumā, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa izturību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot “projektē un būvē metodi”, kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā.
Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojuši – par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.