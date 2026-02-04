Foto: Lita Millere/LETA
Saulains, bet ļoti auksts. Laika prognoze trešdienai 0

LETA
7:09, 4. februāris 2026
Mākoņi, kas trešdienas rītā daudzviet Latvijā aizklājuši debesis, dienas gaitā valsts lielākajā daļā izklīdīs, prognozē sinoptiķi.

Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Vietām Latgalē un Vidzemē saglabāsies sarma un slikta gaisa kvalitāte.

Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, Dienvidkurzemē ar brāzmām līdz 12 metriem sekundē.

Dienas vidū gaidāmi -7..-14 grādi.

Rīgā būs pārsvarā saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -9 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons, Centrāleiropā pastiprinās zema spiediena apgabala ietekme. Atmosfēras spiediens Latvijā 1025-1029 hektopaskāli jūras līmenī, tas sāk pazemināties.

Braukšanas apstākļi – apmierinoši

Trešdienas rītā braukšanas apstākļi pa valsts nozīmes autoceļiem ir apmierinoši visā Latvijā, izņemot Rēzeknes apkārtni, kur šoferu redzamību pa apgrūtina migla, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.

Turpretim uz reģionālajiem un vietējiem ceļiem joprojām daudzi posmi ir sniegoti Gulbenes, Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu un Ventspils apkārtnē.

Tikmēr Alūksnes, Cēsu, Dobeles, Limbažu, Tukuma un Valmieras pusē apgrūtināti braukšanas apstākļi saglabājas tikai pa vietējas nozīmes ceļiem, liecina LVC apkopotā informācija.

Trešdien plkst. 5 gaisa temperatūra Latvijā bija no -7 grādiem Kolkā līdz -26 grādiem Daugavpils novērojumu stacijā, kas atrodas uz pilsētas austrumu robežas pie Ruģeļu ūdenskrātuves un kur naktī sals sasniedza 27 grādus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Saskaņā ar “Latvijas Valsts ceļu” informāciju naktī daudzviet Latgalē gaisa temperatūra pazeminājās līdz -25..-27 grādiem, vietām Vidzemē – līdz -23..-25 grādiem.

No rīta mākoņi daudzviet aizklājuši debesis, tādēļ daļā valsts sals mazinājies. Vietām nedaudz snieg, dažviet ir migla, smacenis un krāšņa sarma.

Pūš lēns līdz mērens austrumu vējš, Latvijas austrumu daļā dominē bezvējš. Gaisa kvalitāte svārstās no labas Kurzemē līdz īpaši sliktai Rēzeknē, kur aukstā laika, bezvēja un intensīvās apkurināšanas dēļ izveidojies smogs.

Arī citviet valsts austrumu daļā iespējama ļoti slikta gaisa kvalitāte. Laikā, kad ir augsts gaisa piesārņojums, iedzīvotājiem jāizvairās no fiziskām āra aktivitātēm.

Rīgā agrā rītā maz mākoņu, pūš lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra aptuveni -15 grādi, austrumu piepilsētā līdz -22 grādiem.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -3,6 grādiem Ventspilī līdz -11,3 grādiem Dagdā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 3. februārī bija +21 grāds Itālijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -31 grāds Zviedrijā un -36 grādi Krievijā.

