Pašvaldības policija Mežaparkā ierodas uz ugunsgrēka izsaukumu, taču pagrabā atklāj ko interesantu 0
Otrdien, 23. janvārī, pēc plkst. 18.00 Rīgas pašvaldības policija saņēma izsaukumu par iespējamu ugunsgrēku daudzdzīvokļu namā Mežaparkā. Uz notikuma vietu nekavējoties tika norīkoti visi operatīvie dienesti, tostarp pašvaldības policija, vēsta Rīgas pašvaldības policijas publiskotā informācija.
Ierodoties adresē, mājā darbojās ugunsgrēka atklāšanas sistēma, taču Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki, apsekojot ēku, degšanas pazīmes un cietušas personas nekonstatēja, tomēr pagraba telpās sastapa trīs vīriešus, kuri smēķēja.
Uzreiz pēc tam, kad apdraudējums netika konstatēts, pašvaldības policijas darbinieki devās uz pagrabu, kur sastapa pie galda sēžam iepriekš minētās personas. Telpās bija jūtama izteikta marihuānai raksturīga smaka, savukārt uz galda atradās papīra lapa ar zaļganbrūnu augu izcelsmes vielu.
Sarunas laikā vīrieši noliedza, ka būtu lietojuši narkotiskās vielas, taču, ņemot vērā konstatēto, policijas darbinieki pieņēma lēmumu vīriešus aizturēt un pārmeklēt. Viena vīrieša jakas kabatā tika atrasts maisiņš ar, iespējams, marihuānu.
Tāpat, apskatot telpas, policisti pamanīja tabakas smalcinātāju ar to pašu, iespējams, narkotisko vielu.
Neilgi pēc tam notikuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma darbu adresē turpmāko apstākļu skaidrošanai.