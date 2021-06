Foto: LETA

Vairākos Rīgas dzīvojamajos rajonos nebūs pieejams karstais ūdens







Lai sagatavotos drošai nākamajai apkures sezonai un savlaicīgi atklātu iespējamās bojājumu vietas siltumtīklos, AS „RĪGAS SILTUMS” ceturtdien, 10.jūnijā, veiks hidraulisko pārbaudi siltumcentrāļu „Imanta” un „Zasulauks” siltumtīklos.

Tādējādi iedzīvotājiem Imantas, Zolitūdes, Iļģuciema, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, Āgenskalna, Zasulauka dzīvojamos rajonos, Šampētera, Kalnciema, Daugavgrīvas, Trijādības ielu, Aleksandra Grīna bulvāra un Raņķa dambja rajonā nebūs pieejams karstais ūdens.

Lai siltumtīklos radušos bojājumu gadījumā apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs (tehniskais ūdens, kas cirkulē tikai siltumtīklos), pirms hidrauliskās pārbaudes to atdzesē līdz + 45 grādiem, tāpēc daļai namu karstā ūdens temperatūra pakāpeniski pazemināsies jau vakarā no trešdienas uz ceturtdienu.

Pēc hidrauliskās pārbaudes karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau ceturtdienas vakarā, bet, ja atsevišķu siltumtīklu posmos tiks atklāti bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai.

Par plānoto siltumenerģijas padeves pārtraukšanu savlaicīgi ir informēti namu īpašnieki un apsaimniekotāji, kuru pienākums ir informēt arī dzīvokļu īpašniekus.

Pārbaudes laikā siltumtīkli ir paaugstinātas bīstamības objekti – siltumnesēja spiediens tajos ir paaugstināts līdz 16 atmosfērām.

AS „RĪGAS SILTUMS” lūdz iedzīvotājus nekavējoties ziņot par hidrauliskās pārbaudes laikā novērotajām ūdens noplūdēm siltumtīklos pa bezmaksas diennakts Klientu palīdzības dienesta tālruni 80 0000 90.

Rīgā kopumā ir vairāk nekā 825 km siltumtīklu, no kuriem ap 700 km ir AS “RĪGAS SILTUMS” īpašumā. Šobrīd 65% AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīklu ir nomainīti, aprīkoti ar siltumnesēja noplūžu konstatējošu signalizāciju un atrodas labā tehniskā stāvoklī.

Rīgā aizvien pieaug rajonu skaits, kuros hidrauliskās pārbaudes vairs netiek veiktas katru gadu, bet reizi četros gados vai pēc nepieciešamības, piemēram, pēc siltumtīklu pārbūves darbiem. Šobrīd tās ir, piemēram, Bolderājas un Daugavgrīvas rajonu centralizētās siltumapgādes zonas, taču šādu vietu paliek vairāk, aizvien pārbūvējot savu laiku nokalpojušos siltumtīklus.

Vasaras laikā plānotas hidrauliskās pārbaudes arī citās centralizētās siltumapgādes zonās, par iespējamiem karstā ūdens pārtraukumiem uzņēmums ziņo atsevišķi.

AS „RĪGAS SILTUMS” atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina ar sapratni uztvert esošo situāciju!

Par AS „RĪGAS SILTUMS”

AS „RĪGAS SILTUMS” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina inženierkomunikāciju komplekso apkalpi, t.sk. siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru.

AS “RĪGAS SILTUMS” akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA “Enerģijas risinājumi. RIX” (2%), AS “LATVENERGO” (0,005%).

Par hidrauliskajām pārbaudēm

Hidrauliskās pārbaudes ir visefektīvākā metode, lai pārliecinātos par siltumtīklu drošību, tādējādi, samazinot apkures sezonā iespējamo siltumtīklu bojājumu skaitu. To laikā katru siltumtīklu posmu pārbauda ar paaugstinātu spiedienu. Hidraulisko pārbaužu laikā tiek kontrolēts cauruļvadu, armatūras, savienojuma atloku un kompensatoru blīvums.