“Krievija apzināti vēršas pret mums!” Uzbrukumi dzemdību namiem veicina dzimstības krīzi Ukrainā 0
The Guardian žurnāliste apmeklējusi trīs frontes slimnīcas, kur sievietes stāsta par bailēm no dzemdībām kara apstākļos. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma fiksēti vairāk nekā 80 uzbrukumi dzemdību nodaļām.
Mariupoles traģēdija – kara simbols
Viens no šausminošākajiem kara uzbrukumiem notika Mariupolē 2022. gada martā, kad tika bombardēts dzemdību nams. Fotogrāfijas ar ievainotu grūtnieci kļuva par kara simbolu visā pasaulē. Sieviete vēlāk nomira kopā ar savu nedzimušo bērnu. Kopš tā laika dzemdību aprūpes iestādes Ukrainā tiek regulāri bombardētas – uzbrukumos cietušas vairāk nekā 2000 medicīnas iestādes, tostarp 81 dzemdību un mātes aprūpes nodaļa.
Pavisam nesen raķete trāpīja dzemdību namā Dņepropetrovskas apgabalā, nogalinot septiņus mēnešus grūtnieci Diānu Košiku.
Harkiva: dzemdības bumbu patvertnē
Pirms kara Harkivas slimnīcās dzemdēja ap 1000 bērnu gadā. Tagad šis skaits sarucis līdz mazāk nekā 440. Lielākā daļa sieviešu devušās prom no pilsētas.
Jūlijā drona triecienā smagi cieta galvenās slimnīcas dzemdību ēka. Pacientes, tostarp sieviete dzemdībās, tika steigā evakuētas uz perinatālo centru, kur ārsti glāba mātes un bērna dzīvību.
“Es biju noraizējusies, ka slimnīca varētu tikt mērķēta, bet man nebija citas izvēles,” stāsta 30 gadus vecā sieviete, kura pirms dažām nedēļām dzemdēja dēlu.
Tagad dzemdības bieži notiek pagraba patvertnēs. Ārsti veic operācijas gaisa uzlidojumu laikā, bet daudzas sievietes atsakās doties uz slimnīcu baiļu dēļ.
Slovjanska: pēdējā dzemdību nodaļa Donbasā
Slovjanskā iedzīvotāju skaits kopš kara sākuma samazinājies uz pusi. Dzemdību skaits slimnīcā sarucis no vairāk nekā 1000 līdz 550 gadā. Tā ir vienīgā dzemdību nodaļa, kas vēl darbojas Ukrainas kontrolētajā Donbasā.
“Bērni ir mūsu laime – viņiem ir jāpiedzimst,” sacīja vīrietis, kurš tur rokās savu divu dienu veco meitu Dariju.
Slimnīca regulāri tiek pakļauta uzbrukumiem. Ārsti stāsta par priekšlaicīgu dzemdību pieaugumu un arī onkoloģisko slimību skaita kāpumu.
Hersona: pazemē ierīkots dzemdību nams
Hersonā pirms kara dzemdību nodaļas gadā pieņēma līdz 2000 jaundzimušo. Tagad – tikai ap 120.
Dzemdību nams vairākas reizes ticis bombardēts un pārvietots uz pagrabu. Tur 35 gadus vecā Kateryna Osetsymska gaida bērniņu, skanot šāviņu troksnim. “Mana lielākā cerība ir, ka bērns dzīvos un varēs piedzīvot bērnību,” viņa saka.
Ārsti atzīst, ka Krievija apzināti vēršas pret medicīnas iestādēm. Regulārie uzbrukumi palielina spontāno abortu skaitu un apdraud māšu un jaundzimušo veselību.
Demogrāfiskā krīze
Miljoniem sieviešu un bērnu pametuši valsti, simtiem tūkstošu cilvēku nogalināti. Tie, kas palikuši, dzīvo bailēs. Ukrainā pašlaik uz katru jaundzimušo statistiski ir trīs nāves gadījumi. Ārsti brīdina, ka ilgtermiņā tas nozīmēs smagu demogrāfisko krīzi.