Foto: Edijs Pālens/LETA

Negaisi un stipras lietusgāzes, tuvāko stundu laikā sinoptiķi iesaka palikt mājās 0

LETA
16:37, 22. augusts 2025
Uncategorized

Tuvākajās stundās vietām Latvijā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Vējš negaisa laikā pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē.

Sinoptiķi par gaidāmo negaisu visā valsts teritorijā izplatījuši dzelteno brīdinājumu, kas ir spēkā no plkst.15 līdz plkst.23.

Dzeltenais brīdinājums nozīmē, ka iespēju robežās jāmeklē patvērums slēgtās telpās, bet āra aktivitātes tiks traucētas. Īpaši piesardzīgiem jābūt vietās, kas sevišķi pakļautas pērkona negaisa ietekmei, piemēram, mežos un atklātās teritorijās. Dažviet iespējami arī elektroenerģijas vai pakalpojumu traucējumi.

Krasu vēja brāzmu gadījumā nolauzti koku zari, citi nefiksēti priekšmeti vai atlūzas var tikt nestas pa gaisu. Lietusgāzes var izraisīt strauju ūdens līmeņa celšanos un zemāko teritoriju applūšanu. Braukšanas apstākļus uz ceļiem var apgrūtināt pasliktināta redzamība un akvaplanēšana.

Pērkona negaisu var pavadīt arī krusa, radot bojājumus kultūraugiem. Šādos laikapstākļos jāparūpējas arī par mājdzīvniekiem, kurus apdraud pērkona negaiss.

Ja hidrometeoroloģiskie apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.

