Vai esi gatavs uzzināt, cik patiesībā izmaksā mājdzīvnieks? Īpašnieki atklāj aptuvenās izmaksas 0
Mājdzīvnieku uzturēšana bieži vien nav lēts prieks, īpašnieki dalās pieredzē un atklāj, cik daudz izmaksā barība, veselības aprūpe un ikdienas rūpes.
Sociālajā medijā “Threads” izveidojusies diskusija par to, cik dārgi ir uzturēt mājdzīvnieku. Lietotājs ar segvārdu @zuzuland22 aicina citus padalīties savās pieredzēs par ikmēneša izdevumiem dzīvnieku aprūpei.
@vnkedzis raksta: “Man ir eko kaķis. Mana dāma sver nepilnus 4kg. Nopērku lielo barības maisu, sasūtu konservus un varu mēnešiem aizmirst par to. Nu tik cik nu smiltis vienīgi. Ar visu to, ka barību ņemu tikai tiešām labu, es teiktu ka ap 20eiro mēnesī pat varētu būt, ka iekļaujos.”
Solvita norāda, ka mājdzīvnieki var būt ievērojams finansiāls ieguldījums: “Ja vēlies veselīgu mājdzīvnieku , tad tas nebūt nav lēts prieks man ir 3 kaķi Britu zilie un kucēns labradors. Dodam pirmās klases pārtiku Royal Canine, sunim klāt svaiga gaļa , brokastīs kucēnam ir maltā liellopu gaļa ar mājas olām, kaķiem konservi pastēte, ko pasūtam, un kura nav lēta + vetārsta izdevumi, obligātās vakcīnas,visas tārpu zāles u.t.t…+ holiday viesnīca 3x gadā.”
Beatrise uzsver, ka izmaksas ir atkarīgas arī no dzīvnieka šķirnes un veselības: “Atkarīgs no dzīvnieka un vai ir šķirnes vai ne, nu ja ņem kaķi vai suni. Ja šķirnes tad kāds. Suņiem tie var būt vajadzīgie frizieri, savādāk visa māja būs spalvās un arī paši suņi būs savēlušies. Šķirnes kaķiem vairāk jaskatās veselība. Īpaši jau visiem meinkūniem un lielajiem kaķiem. Tiem vajag speciālu barību. Karoč dārgi ir jebkurš dzīvnieks, bet ja šķirnes tad vēl vairāk, jo tiem mūžīgi sliktāka imunitāte.”
Linda piebilst: “Mums viss dārgākais ir veselības aprūpe. Reiz pusgadā analīzes, izmeklējumi ap 200€. Zāles uz 3 mēnešiem 60€. Barība, vitamīni, gardumi ap 50€ mēnesī.”
Savukārt Inese atzīst, ka izmaksas mēdz būt neparedzamas: “Neskaitu un nezinu, jo… ko gan tas maina. Barību pērku lielos iepakojumus. Medicīna ir riskanta pozīcija – var neizmaksāt teju neko un var daudz ciparu skaitļus iegriezt.”