Vangas biedējošā prognoze nākamajai ziemai: dabas haoss un tehnoloģiju pārsteigumi 0
Bulgāru gaišreģe Vanga, kuru joprojām dēvē par Balkānu Nostradamu, nomira gandrīz pirms trīsdesmit gadiem, taču viņas pareģojumi joprojām raisa diskusijas un satraukumu. Tuvojoties aukstajam laikam, internets atkal pilns ar stāstiem par to, ko Vanga paredzējusi gaidāmajai ziemai. Saka, ka šī sezona var nest ne tikai sniegputeņus, bet arī īstus satricinājumus, kas izjauc ierasto lietu kārtību.
Vanga uzskatīja, ka ziema ir laiks, kad daba parāda savu spēku. Viesuļvētras, zemestrīces un asinis stindzinoši sali – tās esot daļa no viņas paredzējumiem.
Ziemeļu puslodē iespējams klimata haoss: Eiropā sagaidāms spēcīgs aukstums, bet Baltijā – atkušņu un salu vilnis. Enerģētikas sektors būs saspringts: katli darbosies maksimālā režīmā, un apkures rēķini liks mums piesardzīgi plānot izdevumus.
Politika uz nervu sabrukuma robežas
Vanga esot brīdinājusi arī par pasaules politiku. Austrumi un Rietumi varētu attālināties vēl vairāk viens no otra. Pat ja karš tieši nenotiks, enerģētikas konflikti, valūtas svārstības un jaunās sankcijas varētu radīt traucējumus ikdienā.
Mašīnas sāk domāt mūsu vietā
Visintriģējošākais Vangas pareģojums skar tehnoloģijas. Viņa brīdinājusi, ka mākslīgais intelekts strauji progresēs un kļūs par mūsu ikdienas pastāvīgo pavadoni.
Vanga pat pieminējusi “pirmo sveicienu” no citām pasaulēm. Lai arī tas skan kā zinātniskā fantastika, jau 2025.–2026. gada ziemā digitālās sistēmas varētu pārņemt daļu mūsu ikdienas haosa pārvaldības – sākot no elektroenerģijas sadales līdz glābšanas operācijām. Mēs nonāksim pasaulē, kur algoritmi kļūs par būtisku ikdienas dzīves daļu.