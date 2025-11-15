Vanga
Vangas biedējošā prognoze nākamajai ziemai: dabas haoss un tehnoloģiju pārsteigumi 0

11:36, 15. novembris 2025
Bulgāru gaišreģe Vanga, kuru joprojām dēvē par Balkānu Nostradamu, nomira gandrīz pirms trīsdesmit gadiem, taču viņas pareģojumi joprojām raisa diskusijas un satraukumu. Tuvojoties aukstajam laikam, internets atkal pilns ar stāstiem par to, ko Vanga paredzējusi gaidāmajai ziemai. Saka, ka šī sezona var nest ne tikai sniegputeņus, bet arī īstus satricinājumus, kas izjauc ierasto lietu kārtību.

Vanga uzskatīja, ka ziema ir laiks, kad daba parāda savu spēku. Viesuļvētras, zemestrīces un asinis stindzinoši sali – tās esot daļa no viņas paredzējumiem.

Daži komentētāji uzskata, ka 2026. gads ir planētu satricinājumu gads, un pirmās brīdinājuma zīmes jau šajā ziemā varētu kļūt redzamas.
Ziemeļu puslodē iespējams klimata haoss: Eiropā sagaidāms spēcīgs aukstums, bet Baltijā – atkušņu un salu vilnis. Enerģētikas sektors būs saspringts: katli darbosies maksimālā režīmā, un apkures rēķini liks mums piesardzīgi plānot izdevumus.

Politika uz nervu sabrukuma robežas

Vanga esot brīdinājusi arī par pasaules politiku. Austrumi un Rietumi varētu attālināties vēl vairāk viens no otra. Pat ja karš tieši nenotiks, enerģētikas konflikti, valūtas svārstības un jaunās sankcijas varētu radīt traucējumus ikdienā.

Rezultātā sagaidāmi tukši veikalu plaukti, svārstīgas degvielas cenas un problēmas ar piegādēm. Ikdienas dzīve var kļūt par īstu šķēršļu joslu.

Mašīnas sāk domāt mūsu vietā

Visintriģējošākais Vangas pareģojums skar tehnoloģijas. Viņa brīdinājusi, ka mākslīgais intelekts strauji progresēs un kļūs par mūsu ikdienas pastāvīgo pavadoni.

Vanga pat pieminējusi “pirmo sveicienu” no citām pasaulēm. Lai arī tas skan kā zinātniskā fantastika, jau 2025.–2026. gada ziemā digitālās sistēmas varētu pārņemt daļu mūsu ikdienas haosa pārvaldības – sākot no elektroenerģijas sadales līdz glābšanas operācijām. Mēs nonāksim pasaulē, kur algoritmi kļūs par būtisku ikdienas dzīves daļu.

