Izskats ir maldīgs: cilvēki, kas dzimuši šajos četros datumos, vienmēr izskatīsies jaunāki nekā viņi patiesībā ir 0
Ir cilvēki, kurus laiks šķietami neskar. Viņu enerģija, vieglums, kādā viņi noveco, un īpašā pievilcība rada sajūtu, ka viņi katru nākamo gadu sagaida ar vēl lielāku smaidu, saglabājot gan jauneklīgu ārieni, gan dzīvesprieku. Numerologi un astrologi uzskata, ka dzimšanas datums spēj atklāt daudz vairāk, nekā varētu šķist, tostarp arī to, kā cilvēks izskatās un jūtas gadiem ejot uz priekšu.
Kā norāda izdevums “Parade” īpaši četros datumos dzimušie cilvēki bieži vien izskatās jaunāki nekā patiesībā ir. Gan izskata, gan uzvedības ziņā.
3. datums
Cilvēki, kas dzimuši 3. datumā, ir sabiedriski, atvērti un spējīgi uzturēt sarunu jebkurā situācijā. Viņu harizma, valodas izjūta un dzīvesprieks piesaista citus, padarot viņus redzamus un neaizmirstamus. Šie cilvēki bieži vien spēj saglabāt asu prātu līdz pat sirmam vecumam, un tas atsaucas arī uz ārējo tēlu, viņi vienkārši izskatās jaunāki par saviem gadiem.
Viņiem ir dzīva interese par pasauli. Viņi vēlas mācīties, ceļot, atklāt un saprast. Viņu dzīvesveids reti kļūst statisks vai vienmuļš, jo viņiem nepieciešams jauns impulss, jaunas zināšanas un jauni iespaidi. Šāda nemitīga attīstība palīdz saglabāt garīgu un emocionālu elastību, kas ir svarīgs jauneklības elements.
Turklāt šiem cilvēkiem piemīt spilgta humora izjūta un spēja iedvesmot citus. Viņi prot paskatīties uz dzīvi ar vieglumu, nezaudējot nopietnību, kad tā ir nepieciešama. Viņu pozitīvā attieksme bieži kļūst par spilgtu pretstatu apkārt valdošajam nogurumam vai vienaldzībai.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.