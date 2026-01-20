Var pamatīgi sabojāt dzīvi: 10 lietas, ko nekādā gadījumā nevajadzētu likt “bardačokā” 0
Lūk, skarbā realitāte: jūsu mašīnas cimdu nodalījums — tautā saukts arī par bardačoku — nav nocietināts seifs, kas būtu necaurlaidīgs pret automašīnu zagļiem. Pat ja automašīnas drošības sistēma darbojas nevainojami, zaglim var pietikt ar pavisam īsu brīdi, lai pēc ielaušanās mašīnā aizbēgtu, piemēram, ar jūsu rezerves kredītkartēm.
Lai gan jūs ne vienmēr varat novērst ielaušanos automašīnā, jūs varat veikt atbilstošus pasākumus, lai cimdu nodalījumā netiktu nozagtas vērtīgas lietas.