Vai izdevīgāk ir braukt uzpildīt degvielu kaimiņos? Publicēti detalizēti dati par degvielas cenu tendencēm pagājušajā nedēļā 0
Pagājušajā darba nedēļā, reaģējot uz notikumiem Tuvajos Austrumos, degvielas cenas pieauga visās Baltijas valstīs, tostarp visstraujāk cenas auga Tallinā, bet vismazākais kāpums bija Rīgā, liecina aģentūras LETA apkopotie dati.
Kopumā gan darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Tallina un Viļņa. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Tallina, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Rīgā.
Rīgā “Circle K” degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95.markas benzīna cena nedēļas laikā palielinājās par 5,1% – līdz 1,634 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā kāpa par 9% un piektdien bija 1,694 eiro par litru.
Viļņā, “Circle K” degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā, 95.markas benzīns maksāja 1,614 eiro par litru, kas ir par 1,9% vairāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena auga par 6,9% un piektdien bija 1,854 eiro par litru.
Tallinā “Circle K” uzpildes stacijās 95.markas benzīna cena nedēļas laikā palielinājās par 10,5% – līdz 1,629 eiro par litru, bet dīzeļdegviela maksāja 1,739 eiro par litru, kas ir par 25,2% vairāk nekā pirms nedēļas.
Autogāzes cena Rīgā nedēļas laikā nav mainījusies un piektdien bija 0,935 eiro par litru. Savukārt Viļņā autogāzes cena palielinājās par 10,7% – līdz 0,829 eiro, bet Tallinā palielinājās par 0,3% – līdz 0,898 eiro par litru.