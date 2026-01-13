Foto. pexels.com/Thirdman

Kā zināt, kad laiks beidzot mainīt savu auto? Meistari aicina pievērst uzmanību 3 lietām 0

Daudzi autovadītāji gadiem ilgi turas pie savas vecās automašīnas, pat ja tā regulāri prasa remontu, rada neparedzētus izdevumus un vairs nesniedz ne komfortu, ne drošības sajūtu.

Tomēr ir brīdis, kad turpināt ieguldīt vecā auto uzturēšanā kļūst mazāk izdevīgi nekā apsvērt jaunas vai mazlietotas automašīnas iegādi. Finanšu portāls GoBankingRates, atsaucoties uz auto nozares ekspertu viedokļiem, norāda uz vairākām pazīmēm, kas liecina – automašīnas maiņa var būt pamatots lēmums.

Speciālisti atgādina – automašīnas maiņa nav emocionāls, bet racionāls lēmums, kas jābalsta izmaksās, uzticamībā un reālajās vajadzībās. Ja

vecais auto rada vairāk stresa nekā prieka, prasa regulārus ieguldījumus un vairs neatbilst dzīves ritmam, jaunas automašīnas iegāde var būt nevis lieks tēriņš, bet ilgtermiņā gudrs solis.

