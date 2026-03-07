Foto. pexels.com/simple click

Šogad bija barga ziema – tas nu ir skaidrs. Lai arī nu aiz loga jau pavasaris, daudzi no mums ziemu atminas ar patīkamām atmiņām. Kaut vai to, ka vairāku gadu laikā atkal bija ļauts kāpt uz ledus Daugavas upē.

Tomēr šādu bargu ziemu pāreja uz pavasari var būt bīstama palu un plūdu dēļ. Arī šogad, kā norāda eksperti, mums jāgatavojas šīm dabas parādībām biezā ledus un sniega dēļ. Lai no tiem izvairītos, tiek izmantota ledus spridzināšana. Šai tēmai socvietnē “X” pievērsies arī uzņēmējs Andrejs Faibuševičs.

“Turpinoties pašreizējiem laikapstākļiem, šis varētu būt viens no retajiem gadiem, kad Daugavpils iztiek bez ledus iešanas. Tumšais ledus kūst strauji – no augšas un apakšas. Lietus nepārpilda un neuzlauž upes. Attiecīgi nedraud sastrēgumi, kas ir galvenais plūdu cēlonis Daugavas augštecē. Toties būs daudz, daudz lētas elektrības, jo caur HESiem gāzīsies visa kūstošā pārbagātība. Tādi gadi ir redzēti. Cerams, ka šis arī būs,” ar pārdomām dalās uzņēmējs.

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) aģentūrai LETA atgādina, ka zemes īpašniekiem ūdensnotekas, novadgrāvjus, ūdenskrātuves un to būves, piemēram, caurtekas zem ceļiem, ir jāpārbauda un pirms paliem jāveic preventīvie pasākumi – jāpārliecinās, vai tie nav aizsērējuši, vai nav izveidojušies šķēršļi.

ZMNĪ aicina zemju un infrastruktūras īpašniekus un pārvaldītājus par meliorācijas sistēmas avāriju vai avārijas iespējamību, kuru dēļ varētu tikt apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vai nepieciešamību evakuēt cilvēkus un mājdzīvniekus no apdraudējuma zonas, informēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, vietējo pašvaldību, kā arī ZMNĪ reģionālo meliorācijas nodaļu personālu.

Tuvākajā laikā gaidāms straujāks ūdens līmeņa kāpums Gaujas un Daugavas baseina upēs.

