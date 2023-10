VCA poliklīnikās notiek aktīva vakcinācija pret gripu – interese arī par vakcīnām pret Covid-19 Ieteikt







“Veselības centru apvienības” (VCA) poliklīnikās aktīvi tiek veikta vakcinācija pret gripu, jo īpaši bīstami ar to saslimt ir senioriem un maziem bērniem, kā arī tiem, kas ir citās riska grupās. Pašreizējā pacientu plūsma liecina, ka vakcinācija gan pret gripu, gan Covid-19 ir pieejama operatīvi, var izvēlēties ērtāko saņemšanas vietu un laiku VCA poliklīnikās Rīgā, Jūrmalā, Liepājā vai Daugavpilī, Bauskā.

“Lai sevi un savus tuviniekus pasargātu no saslimšanas ar gripu, notiek aktīvs pieraksts vakcinācijai gan mūsu poliklīniku reģistratūrās, gan tiešsaistē www.epoliklinika.lv . Šeit pakalpojumu meklētājā ierakstot vārdu “vakcinācija”, ir redzami visi pieejamie vakcināciju veidi un uzsākot pierakstu – arī aktuālā cena. Dienā vidēji pret dažādām saslimšanām vakcinējam 100 cilvēkus. Mūsu plašais poliklīniku tīkls pagaidām nodrošina gan vakcinācijas pret gripu, gan Covid-19 pieejamību tajā pašā vai tuvākajā dienās. Vakcinācijai pret gripu bez ģimenes ārsta nosūtījuma var reģistrēties visas pilngadīgās personas gan vakcinācijai par maksu, gan uz valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu personas no noteikta vecuma,” par vakcinēšanās iespējām stāsta Veselības centru apvienības veselības aprūpes vadības ārste Anna Maruškina. Arī visi bērni vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem ieskaitot tiek vakcinēti ar valsts apmaksātu gripas vakcīnu. Lai saņemtu valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu personas, kas pieder pie noteiktām veselības grupām, kuras norādītas 2000.gada 26.septembra Ministru Kabineta noteikumos Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi”, ir nepieciešams uzrādīt ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumu vakcinācijai, kur norādīta attiecīgās hroniskās saslimšanas diagnoze. Saslimšana ar gripu ir īpaši bīstama cilvēkiem, kuri pieder pie šīm veselības grupām.

Vakcinēties pret gripu šogad ir ārkārtīgi svarīgi, jo līdztekus gripai, cirkulē arī citi vīrusi. Pacienti var vienlaicīgi vakcinēties gan pret gripu, gan pret iespējamo saslimšanu ar Covid-19. Katra saslimšana imunitāti grauj, bet vakcīnas to spēcina! Veicot šo vienkāršo, bet nozīmīgo soli, katrs var aktīvi piedalīties sabiedrības veselības veicināšanā. Vairāk par gripas vakcīnu pirms gripas sezonas sākuma var uzzināt pie sava ģimenes ārsta.

„Veselības centru apvienība” ir viens no lielākajiem privātās veselības aprūpes uzņēmumiem Latvijā ar filiālēm Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Talsos, Madonā, Saldū, Bauskā. Vairāk nekā 1500 VCA darbinieki nodrošina valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus 120 specialitātēs un pakalpojumu virzienos.

Ārstniecības iestādes kods: 0100-64120