FOTO. "Vecam krūmam spēcīga apgriešana ir šoks, un atjaunošanās var nenotikt tik labi" dārznieks skaidro, kā pareizi jāapgriež forsītija







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Dārzā forsītija ir pāraugusi. Zied labi, taču gribētu to samazināt. Patīk no tām izcirptās bumbas. Kad to vajadzētu veidot?” – jautā Ainārs Limbažos.

“Forsītiju var apgriezt drīz pēc noziedēšanas,” skaidro stādaudzētājs Andrejs Vītoliņš no stādaudzētavas “Dimzas”. Visiem ziedošajiem krūmiem darbojas šī formula – vainagu var piefrizēt tūliņ pēc noziedēšanas. Pavasarī ziedošos apgriež pavasarī, vasarā ziedošos attiecīgi vasarā. Ja rīkojas citādi, nākamajā gadā ziedu nebūs, jo forsītijām ziedpumpuri veidojas uz iepriekšējā gada dzinumiem. Pēc tam augs ziedēs atkal.

Ja vēlas atjaunot krūmu vai radikāli mainīt tā izmērus, tad gan to labāk darīt agri pavasarī. Jārēķinās, ka tajā gadā ziedu nebūs, toties pavasara apgriešana stimulē jaunu dzinumu veidošanos, kas svarīgi, lai augs atjaunotu zaudēto augumu un spētu saražot barības vielas.

Vecam krūmam spēcīga apgriešana ir šoks, un atjaunošanās var nenotikt tik labi, kā cerēts. Droši var samazināt krūmu par trešdaļu. Ja nocērp vairāk par pusi, augam būs pamatīga trauma.

Dzinumus var saīsināt arī lielam krūmam, tomēr dažādas regulāras formas labāk veidot no mazotnes, pamazām. Ļoti kompaktai formai vainagu piecērp pat divreiz sezonā – pavasarī pēc noziedēšanas pamatīgāk, vasaras beigās tikai piespicē dzinumu galiņus, pielīdzinot formu.

Turklāt svarīgi zināt, ka nav tikai viena veida forsītijas, kas veido lielus krūmus, – audzētavās var iegādāties daudz šķirņu, kas atšķiras auguma, toņu un krāsu ziņā.

Apgriezto krūmu var mēslot, taču mēreni, jo lieks slāpeklis veicinās garu dzinumu augšanu, ne ziedpumpuru veidošanos.

Spēcīgi apcirpts augs neziedēs tik bagātīgi kā brīvi augošs.