Foto: Unsplash

Vējš, lietus, saule? Laikapstākļu prognoze trešdienai 0

LETA
15:09, 21. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Trešdien Latvijā gaidāms samērā mākoņains un vējains laiks, prognozē sinoptiķi.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
Rezultāti ir pārsteidzoši: vācu eksperti nosaukuši auto, kuri nav varējuši izturēt 100 000 kilometru nobraukuma testu
“Tā ir milzīga drosme vai neizmērojams stulbums?” Soctīklotāji reaģē uz Siliņas gatavību atkārtoti kandidēt uz premjeres amatu 3
Lasīt citas ziņas

Naktī mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņi un minimālā gaisa temperatūra būs no -3 grādiem dažviet valsts austrumos līdz +5 grādiem Kurzemes piekrastē.

Dienā vietām – ar lielāko varbūtību Kurzemē – nedaudz un īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7..+12 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vai no tā kas izdosies? Eiropa un Ukraina strādā pie īpaša kara izbeigšanas plāna
Kokteilis
Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa
VIDEO. “Tie ir muļķi!” Mazgadīgie uzlauž kiosku; viņu mērķis bija viens un konkrēts

Gan naktī, gan dienā pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē.

Rīgā 22. oktobrī pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +3 grādiem, dienā tā nepārsniegs +9 grādus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Tu man ilgi sekosi?” Jenots ar dīvas cienīgu raksturu apbur soctīklotājus
Vējš pieņemsies spēkā… Laikapstākļu prognoze šodienai
Siltās jakas mugurā un aidā ārā! Laika prognoze otrdienai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.