Vējš, lietus, saule? Laikapstākļu prognoze trešdienai
Trešdien Latvijā gaidāms samērā mākoņains un vējains laiks, prognozē sinoptiķi.
Naktī mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņi un minimālā gaisa temperatūra būs no -3 grādiem dažviet valsts austrumos līdz +5 grādiem Kurzemes piekrastē.
Dienā vietām – ar lielāko varbūtību Kurzemē – nedaudz un īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7..+12 grādiem.
Gan naktī, gan dienā pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē.
Rīgā 22. oktobrī pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +3 grādiem, dienā tā nepārsniegs +9 grādus.