Siltās jakas mugurā un aidā ārā! Laika prognoze otrdienai 0

LETA
15:03, 20. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Otrdien Latvijā gaidāms vēss un daļēji mākoņains laiks, nedaudz pastiprināsies vējš, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajā diennaktī nav gaidāmi nokrišņi, nakts stundās dažviet Vidzemē un Latgalē veidosies migla un sarma. Mākoņainākā diena prognozēta Latgalē, saulainākā – Kurzemē.

Minimālā gaisa temperatūra būs +2..-3 grādi, valsts austrumu daļā līdz -6 grādiem. Dienā temperatūra nepārsniegs +5..+10 grādus.

Dienvidu, dienvidaustrumu vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē.

Rīgā nakts būs pārsvarā skaidra, no rīta un dienā palielināsies mākoņu daudzums, nav gaidāmi nokrišņi. Dienvidu, dienvidaustrumu vējš kļūs mērens. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap nulles atzīmi, dienā tā paaugstināsies līdz +8 grādiem.

