Vēl nesen Oļegs Kristīnei dāvāja 130 tūkstošu eiro vērtu automašīnu: miljonāra Fiļa mīļotā Kristīne nāk klajā ar negaidītu paziņojumu 0
Nurmuižas pils īpašnieka un miljonāra Oļega Fiļa mīļotā sieviete Kristīne Jelinska sociālajā tīklā “Instagram” nākusi klajā ar paziņojumu. Viņa norāda, ka viņas un Oļega ilggadējās attiecības tiek izbeigtas, piebilstot, ka lēmums pieņemts kopīgi un ar cieņu.
“Ar dziļu nožēlu vēlos paziņos, ka mēs ar Oļegu esam nolēmuši šķirt mūsu attiecības un turpmāk iet katrs savu ceļu,” viņa raksta. Vienlaikus Kristīne uzsver, ka, neskatoties uz attiecību izbeigšanu, viņi abi ir vienojušies turpināt sadarbību pie kopīgi uzsāktā projekta – Nurmuižas pils attīstības.
“Paldies par šiem skaistajiem, mīlestības pilniem un aizraujošiem dzīves gadiem. Mēs tik daudz ko paveicām, radījām un piedzīvojām kopā. Esmu bezgalīgi pateicīga par dāvāto mīlestību, atbalstu un motivāciju šo gadu laikā. Bez Tevis man daudz kas neizdotos,” tā Kristīne.
Šis paziņojums nāk neilgi pēc kāda īpaši romantiska un dārga pārsteiguma, ko Kristīne nesen saņēma no Oļega. Viņa tika pie jaunas, greznas melnas “Porsche Cayenne” automašīnas. Dāvana, kas kā vēstīts, maksājusi aptuveni 130 tūkstošus eiro. Interesanti, ka pārsteigums ticis sarūpēts laikā, kad Fiļs pats atradies ārpus Latvijas. Viņš tajā brīdī uzturējies Turcijā, taču tas nav traucējis viņam realizēt šo ideju.
Kristīne atminas, ka kādā septembra dienā viņa uzaicināta uz auto salonu, kur sākotnēji domājusi vien iedzert kafiju. Taču drīz viss izvērties citādi – viņas acu priekšā parādījusies automašīna, bet tās bagāžniekā viņu sagaidījis romantisks pārsteigums – sārtu rožu klēpis. “Man nebija ne mazāko aizdomu par tik iespaidīgu dāvanu,” vēlāk viņa atzinusi.
Lai gan pārsteigums bijis negaidīts, Kristīne nav slēpusi, ka jau kādu laiku bija lolojusi sapni par šāda auto iegādi, ko acīmredzot Oļegs bija pamanījis. Viņš, domājot par dāvanas detaļām, bija izvēlējies tieši viņas iecienītāko krāsu – melnu.