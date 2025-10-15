Miljonārs Oļegs Fiļs pārsteidzis mīļoto Kristīni, uzdāvinot 130 tūkstošus eiro vērtu dāvanu 0
Nurmuižas pils īpašnieks un miljonārs Oļegs Fiļs pārsteidzis savu mīļoto sievieti Kristīni Jelinsku. Viņa saņēmusi greznu un pārsteidzošu dāvanu – jaunu melnu “Porsche Cayenne” automašīnu, kuras vērtība, kā ziņo izdevums “Privātā Dzīve”, ir aptuveni 130 tūkstoši eiro.
Interesanti, ka pārsteigums ticis noorganizēts laikā, kad Fiļs pats atradies ārzemēs – viņš tobrīd uzturējies Turcijā, taču tas netraucēja piepildīt savas mīļotās sievietes vēlēšanos.
Kristīne izdevumam atklāj, ka kādā no septembra dienām viņa uzaicināta uz auto salonu, domājot, ka tur tikai iedzers kafiju, taču notikumi izvērtušies pavisam citādi. Pēkšņi viņas acu priekšā parādījusies grezna melna automašīna, taču tās bagāžniekā romantisks pārsteigums – bagāžas nodalījums piepildīts ar sārtām rozēm.
Jelinska žurnālam “Privātā Dzīve” atzina, ka notikušais viņu patiesi aizkustinājis: “Man nebija ne mazāko aizdomu par tik iespaidīgu dāvanu.”
Lai gan automašīnu viņa saņēmusi negaidīti, izrādās, ka Kristīne jau ilgāku laiku sociālajos tīklos esot likusi noprast, ka viņas īstais sapņu auto ir tieši “Porsche Cayenne”. Visticamāk, Oļegs to bija pamanījis. Viņš rūpīgi piedomājis arī pie detaļām, izvēloties auto, kas ir tieši Kristīnes mīļākajā tonī.
“Oļegs arī zināja, ka mana iemīļotākā krāsa ir melna, tāpēc prieks, ka viņš to ņēmis vērā,” stāsta Kristīne.
