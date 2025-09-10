VIDEO. Ainara Mielava jubilejā Alvis Hermanis komentē viņa īpašo intonāciju, ko pavisam drīz varēs baudīt arī koncertā 0
Tieši šodien – 10.septembrī – mūziķis, dzejnieks, gleznotājs un visādi citādi talantīgs cilvēks Ainars Mielavs svin savu, kā tautā saka, pusapaļo dzimšanas dienu – 65 gadus.
Tieši šai jubilejai par godu viņš šobrīd gatavojas arī lielam koncertam, kas notiks 25.oktobrī “XIAOMI arēnā”. Tā nosaukums ir – AINARS MIELAVS 65, JAUNS MĒNESS, SCHOLA CANTORUM RIGA.
Visu laiku populārāko dziesmu priekšnesumu pastāvīgi kuplinās senās mūzikas vokālā vīru grupa SCHOLA CANTORUM RIGA.
Svinēšana iecerēta kā koncerts – tautas sadziedāšanās, projicējot visu dziesmu vārdus uz lielajiem ekrāniem un solot kopā dziedāšanu no pirmās līdz pēdējai minūtei.
Tuvojoties šim brīdim, savās domās par dziedātāju režisors Alvis Hermanis.
