VIDEO. Ainara Mielava jubilejā Alvis Hermanis komentē viņa īpašo intonāciju, ko pavisam drīz varēs baudīt arī koncertā 0

LA.LV
6:00, 10. septembris 2025
Kokteilis Baudi

Tieši šodien – 10.septembrī – mūziķis, dzejnieks, gleznotājs un visādi citādi talantīgs cilvēks Ainars Mielavs svin savu, kā tautā saka, pusapaļo dzimšanas dienu – 65 gadus.

Reklāma
Reklāma
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Kokteilis
“Uz šo ir mans šā brīža lielākais fokuss…” Katrīne Vasiļevska pamet darbu televīzijā – iemesls ir ļoti intīms
Krimināls
Tik nopietni noziegumi Latvijā nenotiek bieži! Titurgā nolaupīts vīrietis – vēl nupat solīja draugiem ballīti ar ikriem, bet nu aizvests nezināmā virzienā 23
Lasīt citas ziņas

Tieši šai jubilejai par godu viņš šobrīd gatavojas arī lielam koncertam, kas notiks 25.oktobrī “XIAOMI arēnā”. Tā nosaukums ir – AINARS MIELAVS 65, JAUNS MĒNESS, SCHOLA CANTORUM RIGA.

Visu laiku populārāko dziesmu priekšnesumu pastāvīgi kuplinās senās mūzikas vokālā vīru grupa SCHOLA CANTORUM RIGA.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins tagad būs nemirstīgs? Viņam pasniegts īsts “brīnumlīdzeklis”
VIDEO. Kā šausmu filmā: greznā Nepālas valdības ēka nodedzināta līdz pamatiem
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…

Svinēšana iecerēta kā koncerts – tautas sadziedāšanās, projicējot visu dziesmu vārdus uz lielajiem ekrāniem un solot kopā dziedāšanu no pirmās līdz pēdējai minūtei.

Tuvojoties šim brīdim, savās domās par dziedātāju režisors Alvis Hermanis.

Biļetes uz koncertu var iegādāties ŠEIT.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Kas ir šis vīrietis, ko mana mamma tik bieži klausās?” Tuvojoties Ainara Mielava jubilejas koncertam, domās par dziedātāju dalās teātra un kino aktieris Kārlis Arnolds Avots
Kokteilis
“Tas viss piederas lielam koncertam, bet ne jau ik pēc 2-3 minūtēm!” Ainars Mielavs velta skarbu kritiku Robija Viljamsa koncertam
Kokteilis
Noklausies! Ainara Mielava dziesma “Ai, jel manu vieglu prātu” ieguvusi jaunu a cappella skanējumu