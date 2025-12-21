VIDEO. Operdziedātājs no “Temu” – Ralfa Eilanda uzstāšanās šovā liek sajūsmā spiegt un “krēslus lauzt” pilnīgi visiem 0
Skatītājus jau kuro nedēļu turpina priecēt Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) muzikāli izklaidējošais šovs “Pārdziedi mani!”. Šoreiz dalībnieku uzdevums bija izpildīt dziesmas no operu repertuāra.
Kā pirms pārraides vientē “X” rakstīja pats mūziķis: “Klāt sestdiena! Un tu zini, ko tas nozīmē – “Pārdziedi Mani”! Šovakar, operas nedēļā, izpildīšu “Ave Maria” (Baha un Guno versiju). Savu priekšnesumu veidoju, kā mīlestības vēstuli komiķiem, viņu faniem un komēdijas žanram kā tādam. Man ir liels prieks, ka man uz skatuves.”
Kā allaž viens no pārliecinošākajiem skatītāju vērtējumā bija Ralfa Eilanda asprātīgais priekšnesums, kuru ar ovācijām un aplausiem uzņēma gan skatītāji, gan soctīklu lietotāji. Turklāt Ralfs arī izpildīja priekšnesuma laikā ar draugu slēgtās derības – nodziedāt augšējo noti, vinnējot 50 eiro.
Bija super🤩
— Māra Manson (@Madarmara) December 20, 2025
@RalfsEilands šovakar #PardziediMani ir izcils piemērs teicienam “Ja nevaru izdarīt labāk, izdari savādāk”.
Vecīt, bomba!
— MK (@Martins_kirsis) December 20, 2025
Rēcu balsī pie TV 🤣🤣🤣 izcili 👏👏👏👏
— SaulesNav (@SaulesNav) December 20, 2025
Bija skaisti īstenībā! Patika balss (ļoti maiga) un atsauca atmiņā Demisu Rusosu kaut kādā ziņā. Īstenībā joks ta joks, bet bija smuki.
— Anna (@Anna_Zars) December 20, 2025
Bij gaumīgi un rēcīgi!😄👍
— Marta♓ (@KatherineTwo) December 20, 2025
Kolosāls priekšnesums!
— Baiba Kalpiša (@baibakalpisha) December 20, 2025
Nobalsoju, jo nepatika, ka žūrija ierindoja tik zemu!
— Līga (@LigucisJ) December 20, 2025