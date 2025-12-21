Ekrānšāviņš no “X”

VIDEO. Operdziedātājs no “Temu” – Ralfa Eilanda uzstāšanās šovā liek sajūsmā spiegt un “krēslus lauzt” pilnīgi visiem 0

LA.LV
11:34, 21. decembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Skatītājus jau kuro nedēļu turpina priecēt Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) muzikāli izklaidējošais šovs “Pārdziedi mani!”. Šoreiz dalībnieku uzdevums bija izpildīt dziesmas no operu repertuāra.

Kokteilis
Tikai šīs četras zodiaka zīmes mirdzēs visu 2026. gadu: kas tās sagaida
FOTO. Bērnudārzs, par kuru runā visa Latvija – tik grezna Ziemassvētku pasaka, šķiet, citviet nav redzēta
“Šī ziema Krievijai būs aukstāka un tumšāka nekā mums!” Kas slēpjas aiz šī klusā Ukrainas prieka?
Lasīt citas ziņas

Kā pirms pārraides vientē “X” rakstīja pats mūziķis: “Klāt sestdiena! Un tu zini, ko tas nozīmē – “Pārdziedi Mani”! Šovakar, operas nedēļā, izpildīšu “Ave Maria” (Baha un Guno versiju). Savu priekšnesumu veidoju, kā mīlestības vēstuli komiķiem, viņu faniem un komēdijas žanram kā tādam. Man ir liels prieks, ka man uz skatuves.”

Kā allaž viens no pārliecinošākajiem skatītāju vērtējumā bija Ralfa Eilanda asprātīgais priekšnesums, kuru ar ovācijām un aplausiem uzņēma gan skatītāji, gan soctīklu lietotāji. Turklāt Ralfs arī izpildīja priekšnesuma laikā ar draugu slēgtās derības – nodziedāt augšējo noti, vinnējot 50 eiro.

CITI ŠOBRĪD LASA
Cik cilvēkiem Latvijā vārds ir Saulgriezis? 57 personas ir ar uzvārdu Saulgriezis.
FOTO. 21. decembris – šā gada īsākā diena, Saulgriežu brīdis, ir klāt! Velkam bluķi un gaidām atpakaļ gaismu
Svētdienu var veltīt pastaigām ārā. Laika prognoze

Noskaties pievienoto video!

Mūziķis Ralfs Eilands dažādos laikos
Mūziķis Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands un Kaspars Breidaks sveic sievietes 8.martā Iļģuciema cietumā

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. Ralfs Eilands negaidīti pārsteidz: šodien par viņa izpildīto “Queen” dziesmu runā visa Latvija
Kokteilis
Ralfs Eilands atklāj kopā ar Lauri Reiniku ilgi glabātu noslēpumu
Kokteilis
Ralfs Eilands atklāj ģeniālu triku, kā tikt vaļā no liekiem traukiem un, iespējams, no draugiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.