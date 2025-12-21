VIDEO. “Kļūdas gadās. Taču par tām nevajadzētu saņemt 60 draudus par nogalināšanu.” Skūpstu kameras varones Kristīnas dzīve pārvērtusies murgā 15
Sieviete, kura liktenīgas sagadīšanās dēļ nonāca “skūpstu kameras” epicentrā grupas “Coldplay” koncertā, beidzot pārtraukusi klusēšanu.
53 gadus vecā Kristina Kabota, kura šī gada sākumā nonāca plašas sabiedrības uzmanības lokā pēc video izplatīšanas, intervijā laikrakstam The New York Times atzinusi, ka notikušais būtiski ietekmējis viņas dzīvi.
“Skūpstu kameras” video tika uzņemts 16. jūlijā “Coldplay” koncerta laikā Bostonā, to no filmēja kāds koncerta apmeklētājs un publicēja platformā TikTok. Pēc video izplatīšanās sekoja plaša rezonanse un skandāls.
Šī incidenta rezultātā Kabota atkāpās no amata tehnoloģiju uzņēmumā Astronomer, kur viņa strādāja par personāla vadītāju. Amatu atstāja arī uzņēmuma toreizējais izpilddirektors Endijs Bairons, kurš arī redzams video.
Intervijā sieviete sacīja, ka nolēmusi runāt tagad, lai “saliktu punktus uz i” un izstāstītu savu notikuma versiju.
“Es pieņēmu sliktu lēmumu: iedzēru pāris dzērienus un dejoju, uzvedoties nepiemēroti kopā ar savu priekšnieku. Un tas nav nieks,” viņa sacīja. “Es uzņēmos atbildību un par to samaksāju ar savu karjeru. Tā bija cena, ko pati izvēlējos maksāt.”
Divu bērnu māte, kura norādīja, ka notikuma brīdī bija nesen šķīrusies no vīra, piebilda:
“Es vēlos, lai mani bērni zina – kļūdas gadās, un tās var būt ļoti nopietnas. Taču par tām nevajadzētu saņemt draudus par nogalināšanu.”
Kabota atzina, ka saņēmusi teju 60 nāves draudus, un visvairāk no tā cietuši viņas bērni. “Mani bērni baidījās, ka es nomiršu un ka arī viņi varētu nomirt,” viņa sacīja. Kabota arī norādīja, ka pēc incidenta jutusi īpašu nosodījumu tieši no citām sievietēm.
“Pēdējo mēnešu laikā redzētais man liek domāt, ka ne vienmēr runa ir par vīriešiem, kas mūs ierobežo. Es domāju, ka sievietes bieži vien pašas viena otru bremzē, savstarpēji noniecinot,” viņa sacīja.
Pēc Kabotas teiktā, viņa un Bairons neilgi pēc incidenta vēl uzturējuši kontaktu, taču kopš septembra saziņa bijusi minimāla. “Mēs sapratām, ka savstarpēja komunikācija tikai apgrūtinātu iespēju visiem doties tālāk un sadziedēt rētas,” viņa skaidroja.
LA.lv jau rakstīja, video redzams, kā Kabota un Bairons, kuri tobrīd abi strādāja Astronomer, VIP balkona zonā apskaujas, līdz pamana, ka viņu sejas tiek rādītas uz lielā ekrāna. Kabota ātri aizsedza seju ar rokām, savukārt Bairons izgāja no kadra.
Video dzirdams arī “Coldplay” solists Kriss Martins, kurš, komentējot pāra reakciju, saka:
“Vai nu viņiem ir romāns, vai arī viņi ir vienkārši ļoti kautrīgi. Neesmu īsti pārliecināts.”
Kopš video izplatīšanās tas ticis skatīts un analizēts miljoniem reižu internetā un popkultūras kontekstā.
Bairons atteicies sniegt interviju laikrakstam The New York Times.
Gandrīz sešus mēnešus pēc Coldplay koncerta Kabota joprojām mēģina sakārtot savu dzīvi, tostarp meklē jaunu darbu. Kā raksta laikraksts, viņa pamazām sāk pieņemt situāciju ar zināmu ironiju – nesen viņa iegādājusies Victoria Beckham krekliņu ar uzrakstu: “Yes It’s Me”.
