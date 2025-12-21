Horoskopi no 22. līdz 28. decembrim. Nebaidies no atklātām sarunām 0
Auns
Šonedēļ tev var parādīties iespēja pievērsties jaunam darbības veidam. Ir vērts uz dažām lietām paskatīties no cita skatpunkta un, iespējams, pieņemt arī tev ne gluži patīkamus lēmumus. Laba nedēļa projektu apstiprināšanai un rezultātu apkopošanai. Brīvdienās tevi pilnībā pārņems pirmssvētku rosība.
Vērsis
Gada beigās sakrājušās problēmas tev nāksies risināt pašam, uz atbalstu no malas labāk nepaļauties. Tomēr tu tiksi galā, un tas paaugstinās tavu pašapziņu. Mēģini sakārtot un atrisināt steidzamākos darbus. Tevi iepriecinās jaunas tikšanās un iespaidi. Korporatīvajā pasākumā lieliski pavadīsi laiku.
Dvīņi
Tev būs nepieciešama vērība un gudrība. Nenoniecini sīkumus, jo šķietami nenozīmīgu jautājumu risināšana var dot negaidīti labu rezultātu. Ieteicams neļauties emocijām un vienkārši koncentrēties uz darbu. Radošie projekti nesīs panākumus. Turklāt tavā dzīvē būs daudz jautrības, ballīšu un romantikas. Tevi gaida vesela kaislīgu randiņu sērija. Iespējams, pat saņemsi laulības piedāvājumu.
Vēzis
Šonedēļ panākumi nāks profesionālajā jomā. Pirmdien labāk nodarboties tikai ar ikdienas darbiem. Izvairies no kontaktiem ar mazpazīstamiem cilvēkiem, īpaši lietišķajā vidē, jo iespējamas mahinācijas un krāpšana. No nedēļas vidus tu kļūsi par ideju un plānu ģeneratoru gan sev, gan apkārtējiem.
Lauva
Daudz kas izdosies, īpaši, ja apvienosi patīkamo ar lietderīgo. Tomēr iespējamas neparedzamas situācijas, tāpēc svarīgi lēmumus pieņemt ātri un pārliecinoši. Pateicoties sabiedriskumam un diplomātijai, tu spēsi nodibināt gan lietišķus, gan personiskus kontaktus. Centies neuztraukties par saspringtām attiecībām ar radiniekiem, jo svētkos viss nokārtosies.
Jaunava
Šonedēļ no tava bezgalīgo spēju klāsta vispieprasītākā būs diplomātijas māksla. Tev jāprot īstajā brīdī paklusēt. Neizcelies un nevelc segu uz savu pusi, jo šobrīd labāk palikt ēnā. Centies neiestrēgt vienā jautājumā. Ja situāciju nav iespējams atrisināt, atstāj problēmu uz labākiem laikiem. Brīvdienās piekāpšanās sīkumos palīdzēs saglabāt mieru un labklājību ģimenē.
Svari
Šī nedēļa ir īpaši laba radošumam visās tā izpausmēs. Ja vēlēsies, spēsi būtiski mainīt pasauli sev apkārt. Iespējamas arī pārmaiņas personīgajā dzīvē. Nav izslēgts, ka tu sapratīsi, ka blakus tev nav tas cilvēks, kas tev patiesi vajadzīgs. Vēl ir laiks atrast jaunu kompāniju Jaunā gada svinēšanai.
Skorpions
Šonedēļ mēģini nedaudz mazināt darba slodzi un pakāpeniski pievērsties svētku noskaņai. Tu jau dari vairāk nekā pietiekami, un vadība to novērtē. Uzklausi draugu ieteikumus, jo, esot pārāk iegrimis situācijā, dažas detaļas vari nepamanīt, bet no malas tās ir saskatāmākas. Nedēļas otro pusi velti atpūtai un izklaidēm, gūstot jaunus iespaidus.
Strēlnieks
Ja vēlies sasniegt rezultātus, jārīkojas maigi, bet ļoti neatlaidīgi. Nenovirzies no izvēlētā ceļa un nesēdi rokas klēpī salicis, pat ja esi pārliecināts, ka viss nepieciešamais panākumiem jau ir izdarīts. Tava aktivitāte noteiks, vai slepenie plāni pārtaps realitātē.
Mežāzis
Šonedēļ centies neļaut sevi pierunāt riskēt, jo šobrīd labāk rīkoties pēc ierastās shēmas. Jo klusāk un mierīgāk pavadīsi šo nedēļu, jo veiksmīgāka būs tava tuvākā nākotne. Reālistiski novērtē situāciju. Atrodi ceļu harmoniskai pašrealizācijai. Dažās situācijās ir vērts sākt visu no jauna.
Ūdensvīrs
Tavs darbs šobrīd prasa izaugsmi, citādi nākotnē var rasties sarežģījumi. Labākus panākumus gūsi, ja šajās dienās vairāk klausīsies un mazāk runāsi, ņemot vērā apkārtējo viedokļus. Jaunas iepazīšanās trešdien ļaus tev nostiprināt savas pozīcijas. Pārdomā un izvērtē pieļautās kļūdas. Bērni prasīs tavu uzmanību un dāvanas.
Zivis
Ja tu centies darīt kā labāk, bet sanāk kā vienmēr, tas ir signāls, ka īsti nesaproti, ko patiesībā dari. Neizšķied spēkus un nospraud sev konkrētu mērķi. Šobrīd tev īpaši svarīgas būs jūtas, attiecības un mīlestība. Nebaidies no atklātām sarunām, jo tev nepieciešams vairāk maiguma, mīļu dāvanu un kaislīgu randiņu.