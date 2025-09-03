#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. “Kas ir šis vīrietis, ko mana mamma tik bieži klausās?” Tuvojoties Ainara Mielava jubilejas koncertam, domās par dziedātāju dalās teātra un kino aktieris Kārlis Arnolds Avots 0

19:19, 3. septembris 2025
Kokteilis Baudi

Tuvojas 25.oktobris, kas “XIAOMI arēnā” notiks vērienīgs iemīļotā latviešu dziedātāja Ainara Mielava koncerts.

Dziedātājs, dziesmu rakstnieks un gleznotājs Ainars Mielavs šogad atzīmēs savu 65 gadu jubileju, izsludinot koncertu “XIAOMI arēnā” – AINARS MIELAVS 65, JAUNS MĒNESS, SCHOLA CANTORUM RIGA.

Visu laiku populārāko dziesmu priekšnesumu pastāvīgi kuplinās senās mūzikas vokālā vīru grupa SCHOLA CANTORUM RIGA.

Svinēšana iecerēta kā koncerts – tautas sadziedāšanās, projicējot visu dziesmu vārdus uz lielajiem ekrāniem un solot kopā dziedāšanu no pirmās līdz pēdējai minūtei.

Tuvojoties šim brīdim, savās domās par dziedātāju dalās teātra un kino aktieris Kārlis Arnolds Avots. Skatiet video pie šī raksta.

Biļetes uz koncertu var iegādāties ŠEIT.

