VIDEO. Ar 197 un 163 km/h – policija Rīgā fiksē pārgalvīgus braucējus 0
Oktobra sākumā Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību, Pierīgā un Rīgā fiksēja kādu autovadītāju, kā arī motociklistu, kuri rupji pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu. Abi transportlīdzekļu vadītāji tika apturēti un saukti pie administratīvās atbildības, vienam vēl bez naudas soda piemērots tiesību izmantošanas aizliegums, savukārt otram aizliegts iegūt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, jo brauca bez iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
4. oktobrī pirms pulksten sešiem vakarā Valsts policijas darbinieki Ķekavas novadā, uz autoceļa A7 fiksēja kādu motocikla “Ducati” vadītāju, kurš brauca virzienā no autoceļa A5 uz Rīgas pusi ar ātrumu 197 km/h pie atļautā braukšanas ātruma 120 km/h, tādejādi pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu vairāk par 70 km/h.
Motocikla vadītājs tika apturēts un viņam piemērots naudas sods 1400 eiro apmērā un atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 12 mēnešiem.
Tās pašas dienas vakarā, braucot pa Kārļa Ulmaņa gatvi virzienā no Lielirbes uz Priedaines ielas pusi, likumsargi fiksēja kādu spēkrata “Porsche” vadītāju, kurš brauca ar ātrumu 163 km/h pie atļautajiem 70 km/h, tādejādi arī pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu vairāk par 80 km/h.
Apturot “Porsche” vadītāju, likumsargi konstatēja, ka viņam nav iegūtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktajā kārtībā, tādēļ autovadītājam tika piemērots naudas sods par braukšanu bez tiesībām 400 eiro apmērā un par ātruma pārsniegšanu 1800 eiro apmērā, kā arī piemērots aizliegums iegūt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 24 mēnešiem.
Valsts policija atgādina, ka pārgalvīga un agresīva braukšana apdraud ne tikai pašu autovadītāju, bet arī citus ceļu satiksmes dalībniekus. Ātruma pārsniegšana būtiski samazina spēju reaģēt negaidītā situācijā, kā arī palielina ceļu satiksmes negadījumu risku.