VIDEO. “Brauca tieši smagajam auto pretī”– videoreģistratorā fiksēti nervus stindzinoši mirkļi no traģiskās avārijas Talsu novadā 0
Kā vēstījām, otrdienas rītā Talsu novadā notikusi traģiska avārija – kravas un vieglās automašīnas sadursmē gājušas bojā divas personas. Pirms neilga laika “Facebook” lapā “Sadursme.lv” publicēts video no kravas automašīnas videoreģistratora, kurā redzams, ka vieglā automašīna atradās pretējā joslā un brauca tieši frontāli kravas automašīnai pretī.
Video redzams, ka tas neizskatās pēc apdzīšanas manevra, jo uz ceļa, kā noprotams, nebija neviena cita transportlīdzekļa. Riskantā manevra iemesls pagaidām nav skaidrs.
Ceļu satiksmes negadījums notika Talsu novadā, Ģibuļu pagastā. Negadījumā dzīvību zaudēja divas personas no vieglās automašīnas.
Satiksme negadījuma vietā uz Ventspils šosejas uz laiku, kamēr no grāvja tika izvilkts smagais transportlīdzeklis, pilnībā bloķēta.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem!