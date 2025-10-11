Ilustratīvs attēls. Foto: Paula Čurkste/LETA

Rīgas centrā notikusi sadursme, kurā cieta sieviete, kas pārvietojās ar elektroskūteri. Incidents noticis Brīvības ielā, kur skrejriteņa vadītāja mēģināja šķērsot brauktuvi, taču atsitās pret “Opel” automašīnas sānu, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”

Iesaistītās automašīnas pasažieris raidījumam “Degpunktā” notikuma vietā skaidroja, kā ceļu satiksmes negadījums noticis: “Viņa brauca pa veloceliņu. Cilvēks, kurš vadīja mašīnu, gribēja nogriezties pa labi, bet tad viņa trāpīja mašīnai.”

Vaicājot, vai vadītājs nav redzējis sievieti pirms manevra veikšanas, pasažieris norāda, ka nē, jo autovadītāja esot steigusies.

Cietusī sieviete ir aptuveni 40 gadus veca, un pēc notikušā tikusi nogādāta mediķu aprūpē. Kā norāda TV3 raidījums “Degpunktā”, notikums radījis satraukumu gan aculieciniekiem, gan iesaistītājiem.

Automobilī braukušie jaunieši Latvijā ieradušies pirms septiņiem mēnešiem un strādā kā ēdiena piegādātāji. Viņu draugs atzīst, ka satiksmes negadījums radījis ne tikai stresu, bet arī bažas par iespējamām juridiskām sekām.

Šofera draugs ir uztraucies par gaidāmo sodu. Par notikušo šobrīd uzsākts administratīvā pārkāpuma process, līdz ar to, visticamāk, būs jāšķiras no naudas līdzekļiem un nopietnākas sekas var arī nebūt.

