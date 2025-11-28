“Būs sadursme ar oligarhu interesēm…” Saeimas deputāts komentē ideju par sliežu demontēšanu 0

Latvijas politiķi un eksperti norāda, ka jautājums par sliedēm un uzbērumiem, kas savieno Latvijas ostas ar Krieviju, ir svarīgs drošības jautājums. Par to TV24 raidījumā “Ziņu top” runā Artūrs Butāns, Saeimas deputāts (NA) un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas vadītājs.

Butāns ir pārliecināts, ka šobrīd ir jāklausās Nacionālajos bruņotajos spēkos, jo šis ir nebijis paziņojums. Gan šis paziņojums, gan arī ārvalstu analītiķu atzinumi pilnībā sakrīt un norāda, ka sliedes un uzbērumi būtu jādemontē.

Gaidāma milzīga pretreakcija: “Šeit būs sadursme ar atsevišķu oligarhu interesēm. Tiem, kuriem ap ostu un austrumu kaimiņu koncentrējas viņu biznesa intereses, būs vērojamas pretdarbības,” viņš brīdina.

Butāns gan uzsver, ka līdzīga situācija jau Latvijā bija novērojama brīdī, kad paziņoja par atteikšanos no Krievijas gāzes: “Daudzi teica, ka tas nav iespējams, taču mēs to izdarījām, un es domāju, ka ar šo scenāriju būs līdzīgi,” viņš piebilst.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad vērtējot sliežu ceļu nākotni Austrumu pierobežā, drošības intereses būs primārās, tā intervijā LTV “Rīta panorāmai” pauda iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).

Pēc viņa vārdiem, pašlaik sliedes var turpināt izmantot kravu pārvadājumiem, bet, ja drošības vajadzības liks domāt par šo sliežu ceļu nojaukšanu, tad primāras būs drošības intereses.

Ministrs uzsvēra, ka lemšana par šo jautājumu ir klasificēta informācija, vienlaikus atzīstot, ka tiekot vērtēts, vai un kā vajadzības gadījumā sliedes varētu operatīvi demontēt.

Kā ziņots, starptautisko attiecību un aizsardzības jomas pētnieks Kolins Smits intervijā aģentūrai LETA izteica aicinājumu – lai stiprinātu Latvijas militāro drošību, viņaprāt, ir jānojauc vismaz tie Krievijas platuma sliežu ceļi uz austrumiem no Daugavpils, kas netiek izmantoti, jo bez dzelzceļa Krievijas iespējas veikt kādu iebrukumu Latvijā būtiski sarežģītos.

