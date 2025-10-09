Ekrānšāviņš no X

“Šāds auto brīvi pārvietojas pa Vecrīgu, – viņu tas netraucējot…” Soctīkli novēro “interesantas” lietas kurjeru darbā 25

LA.LV
6:52, 9. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Imigranti Latvijā vairs nav retums, tie mūsu ielās redzami nu jau ik dienu; daudzi no viņiem strādā tieši par kurjeriem. Nav arī noslēpums, ka bieži vien šie cilvēki savam darbam izmanto vecas, slikti uzturētas automašīnas, kas rada pamatotas bažas par drošību uz ceļiem.

Reklāma
Reklāma
Kremlī joki vairs nevienam nav prātā: Putinu, iespējams, jau tuvākajā laikā gaida notikums, kas izmainīs visu
Ietaupiet simtiem eiro: 24 lietas, kuras labāk pirkt lietotas
“Ukrainiete aizrādīja savam priekšniekam Latvijā un…” notiekošais kādā uzņēmumā pārsteidz vietējos
Lasīt citas ziņas

Kārtējā novērotā situācija Rīgas ielās izceļ skarbu nepieciešamību pēc stingrākas darba un transportlīdzekļu lietošanas regulācijas. Lūk, komentāru izlase pie šīs diskusijas vietnē X!

CITI ŠOBRĪD LASA
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi
Laikapstākļi nebūs patīkami. Prognoze piektdienai
Krimināls
Motocikls apgāzās… Piedzēries šoferis, bez tiesībām un abi bez ķiverēm – gājis bojā mazgadīgs bērns

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Krauze: Es negribu, lai kurjers rakņājas pa paciņu, apēd kartupelīšus un pārējo atved man!
“Tas ir kā meklēt adatu siena kaudzē” – tā atbildīgie dienesti raksturo darbu ar nelegālo imigrantu atrašanu
“Uzbekiem ir ļoti slikta angļu valoda, zināšanu līmenis kā kaut kādiem nesekmīgiem latviešiem.” Kāds “izskatās” šāds ārzemju studentiņš Latvijā?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.