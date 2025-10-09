“Šāds auto brīvi pārvietojas pa Vecrīgu, – viņu tas netraucējot…” Soctīkli novēro “interesantas” lietas kurjeru darbā 25
Imigranti Latvijā vairs nav retums, tie mūsu ielās redzami nu jau ik dienu; daudzi no viņiem strādā tieši par kurjeriem. Nav arī noslēpums, ka bieži vien šie cilvēki savam darbam izmanto vecas, slikti uzturētas automašīnas, kas rada pamatotas bažas par drošību uz ceļiem.
Kārtējā novērotā situācija Rīgas ielās izceļ skarbu nepieciešamību pēc stingrākas darba un transportlīdzekļu lietošanas regulācijas. Lūk, komentāru izlase pie šīs diskusijas vietnē X!
Es pirms pāris dienām uz Vanšu tilta redzēju šādu: pic.twitter.com/FihKXc9BDa
— Olavs Cers (@OlavsCers) October 7, 2025
Vienīgais kas man šo kurjeru lūžnu sakarā liekas interesanti ir tas uz kā vārda viņi šo auto reģistrē? Tiešām visas šīs lūžņu čupas ir CSDD uzskaitē zem ārzemniekiem vai arī tur ir kaut kāda mistika ar neskaidrām īpašumtiesībām?
— Muhtars (@Muhtars55) October 8, 2025
Kāpēc viņiem vispār ir tiesības piedalīties satiksmē ar tām tiesībām, ja liktu nolikt CSN eksāmenu arī migrācijas problēmas daļēji atkristu
— Kristaps (@atheist_from_lv) October 7, 2025
Gāju klāt, teica, ka zinot par riepu, tas viņam netraucējot.
— Edmunds Vanags (@e_vanags) October 7, 2025
rasests 🙁
— bildes 2021 (@Bildes2021) October 7, 2025
Tipiska naida runa vērsta pret tumšādainiem studentiem 😀
— Uldis (@UldisSoNice) October 7, 2025
Pazīstu personīgi, kaut ko gribi pajautāt ? Viņš tak nav vainīgs ka tie kūpinātie nemāk braukt un nesaudzē auto 🤪 Un dienas beigās tas ir tikai bizness, viss ir likuma robežās un varat iet dēt… jo čalis gardi smejas ceļā uz banku 😅
— HanzGrub3r (@HanzGrub3r) October 8, 2025
Matemātika ir ļoti skaudra, to pat nevar aprēķināt jo saprotiet vienu, viņš iznomā viņiem tikai auto lielākoties “vienam” no viņiem un tad tur TĀLĀK iet vaļā īstā elle.. viņi tur 3-4 maiņās ar to vienu auto mauc, pirktām, aizdotām wolt/bolt atļaujām.
— HanzGrub3r (@HanzGrub3r) October 8, 2025
Dont get me wrong.. visi reģistratori,fīčas ir papildus ieguldījums un lieta ko var nozagt, tās mašīnas nav to vērtās, dažas tak maksā kā labs reģistrators, tiek brauktas līdz jānodod karotēs un viss. Tik ļoti elementāri..😂 un guļ naktī mierīgi jo pooo uz tiem dzelžiem.
— HanzGrub3r (@HanzGrub3r) October 8, 2025
Viss būtu 100% pareizi, ja šoferi nomas auto nereģistrēti nemainītos. ES tas parasti nomas noteikumos vienmēr, tādēļ šādu risku saskatīju
Ui kādi brūnie pipri ielas sastapti, 5g mazdēls brauc labāk!
Kas īsti ir Ride, lai tiesa skaidro. Tāpat lai skaidro kā bērneļi pie tā tikuši
— Nepareizais MS (@MS636TQM) October 8, 2025
Varu tikai iztēloties auto, kuram bremzes nobremzē riepu (gumiju), bet redzējis neesmu
— Jānis Pūce (@PuuchuksJ) October 7, 2025
Tev nekas nav jāiztēlojās, ja tam spainim ir derīga tehniskā apskate.😁
— Andronik (@apstiprinu54294) October 7, 2025