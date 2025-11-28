Foto: MI

“Tas ir par Eiropas drošību, uzbrukumu un Krieviju!” Putins piedāvā parakstīt dīvainu vienošanos 0

LETA
6:31, 28. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktators Vladimirs Putins ceturtdien paziņoja, ka ir gatavs rakstiski dokumentēt atteikšanos no Krievijas uzbrukuma Eiropai, kas būtu daļa no diplomātiskām sarunām.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Kamēr Auns jau rīkojas, Vēzis vēl tikai domā… Nosaukti zodiaka zīmju pāri, kuri nekad nespēs sastrādāties
10 lietas, kas bez žēlastības jāizmet no mājas līdz Jaunajam gadam. Vismaz viena no tām ir teju katram
Ārkārtas situācija Krievijas Bruņoto spēku 69. divīzijā: karavīrs, atgriežoties no gūsta, nošāvis savus biedrus
Lasīt citas ziņas

Putins noraidīja apgalvojumus, ka Krievija grasās iebrukt Eiropā, kā “melus” un “pilnīgas blēņas”.

“Mums tas izklausās smieklīgi. Patiesība ir tāda: Mēs nekad negrasījāmies to darīt. Tomēr, ja viņi grib to dzirdēt no mums, tad mēs to dokumentēsim,” Putins sacīja preses konferencē, noslēdzot vizīti Kirgizstānas galvaspilsētā Biškekā, kur viņš piedalījās Kolektīvās drošības līguma organizācijas (KDLO) samitā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Kamēr Auns jau rīkojas, Vēzis vēl tikai domā… Nosaukti zodiaka zīmju pāri, kuri nekad nespēs sastrādāties
Receptes
Leģendārā spāņu omlete – vajag tikai trīs olas!
Ārkārtas situācija Krievijas Bruņoto spēku 69. divīzijā: karavīrs, atgriežoties no gūsta, nošāvis savus biedrus

Krievijas vadītā KDLO ir militāra alianse, kas pašlaik ietver arī Tadžikistānu, Kirgizstānu, Kazahstānu un Baltkrieviju.

Putins ir vairākkārt noraidījis Vācijas un citu Eiropas valstu politiķu izteikumus, ka Krievija pēc Ukrainas grib iebrukt citās Eiropas valstīs.

Viņa apliecinājumi par pretējo tiek skeptiski uztverti Rietumos, sevišķi kopš Krievijas jaunā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Pirms šī iebrukuma Putins apgalvoja, ka Krievija negrasās to darīt.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Krievu jau bija pārāk daudz…” Slaidiņš atklāj, kuru pilsētu Ukraina ir zaudējusi
TV24
“Karš nebeigsies ar vienas vai otras puses pilnīgu kapitulāciju, bet…” Vēsturnieks atklāj, kā beigsies šaušalīgais karš Ukrainā
“Budžets vairs netiek galā!” Krievu ekonomists atmasko Putinu un atklāj līdz šim noklusēto
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.