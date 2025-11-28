“Tas ir par Eiropas drošību, uzbrukumu un Krieviju!” Putins piedāvā parakstīt dīvainu vienošanos 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins ceturtdien paziņoja, ka ir gatavs rakstiski dokumentēt atteikšanos no Krievijas uzbrukuma Eiropai, kas būtu daļa no diplomātiskām sarunām.
Putins noraidīja apgalvojumus, ka Krievija grasās iebrukt Eiropā, kā “melus” un “pilnīgas blēņas”.
“Mums tas izklausās smieklīgi. Patiesība ir tāda: Mēs nekad negrasījāmies to darīt. Tomēr, ja viņi grib to dzirdēt no mums, tad mēs to dokumentēsim,” Putins sacīja preses konferencē, noslēdzot vizīti Kirgizstānas galvaspilsētā Biškekā, kur viņš piedalījās Kolektīvās drošības līguma organizācijas (KDLO) samitā.
Krievijas vadītā KDLO ir militāra alianse, kas pašlaik ietver arī Tadžikistānu, Kirgizstānu, Kazahstānu un Baltkrieviju.
Putins ir vairākkārt noraidījis Vācijas un citu Eiropas valstu politiķu izteikumus, ka Krievija pēc Ukrainas grib iebrukt citās Eiropas valstīs.
Viņa apliecinājumi par pretējo tiek skeptiski uztverti Rietumos, sevišķi kopš Krievijas jaunā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Pirms šī iebrukuma Putins apgalvoja, ka Krievija negrasās to darīt.