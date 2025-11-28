VIDEO. Rīgas pašvaldības policisti mazdārziņos ar dronu naktī atrod nosalušu cilvēku 0
Naktī uz 27. novembri Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Ziepniekkalnu – tur kādā dārza mājiņā atradās nosalusi persona, kurai bija nepieciešama palīdzība.
Ierodoties notikuma vietā, tika apsekota tuvākā apkārtne un mazdārziņu teritorija. Diemžēl tumsas un spēcīgās snigšanas dēļ personu atrast neizdevās, tādēļ tika pieņemts lēmums piesaistīt Drošības uz ūdens pārvaldes darbiniekus. Likumsargi turpināja teritorijas apsekošanu ar bezpilota gaisa kuģi jeb dronu, kas aprīkots ar termālo kameru.
Pēc intensīviem meklēšanas darbiem ar drona palīdzību meklētais vīrietis tika atrasts un nodots mediķiem, kuri personu tālāk nogādāja slimnīcā.