VIDEO. Rīgas pašvaldības policisti mazdārziņos ar dronu naktī atrod nosalušu cilvēku 0

LA.LV
7:02, 28. novembris 2025
Ziņas Krimināls

Naktī uz 27. novembri Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Ziepniekkalnu – tur kādā dārza mājiņā atradās nosalusi persona, kurai bija nepieciešama palīdzība.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Kamēr Auns jau rīkojas, Vēzis vēl tikai domā… Nosaukti zodiaka zīmju pāri, kuri nekad nespēs sastrādāties
10 lietas, kas bez žēlastības jāizmet no mājas līdz Jaunajam gadam. Vismaz viena no tām ir teju katram
Ārkārtas situācija Krievijas Bruņoto spēku 69. divīzijā: karavīrs, atgriežoties no gūsta, nošāvis savus biedrus
Lasīt citas ziņas

Ierodoties notikuma vietā, tika apsekota tuvākā apkārtne un mazdārziņu teritorija. Diemžēl tumsas un spēcīgās snigšanas dēļ personu atrast neizdevās, tādēļ tika pieņemts lēmums piesaistīt Drošības uz ūdens pārvaldes darbiniekus. Likumsargi turpināja teritorijas apsekošanu ar bezpilota gaisa kuģi jeb dronu, kas aprīkots ar termālo kameru.

Pēc intensīviem meklēšanas darbiem ar drona palīdzību meklētais vīrietis tika atrasts un nodots mediķiem, kuri personu tālāk nogādāja slimnīcā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Piedāvāja 15 kebabus kā kompensāciju…” Konflikts kebabnīcā beidzas ar neparastu zādzību
“17 gados kaut ko tādu pieredzēt, tas ir briesmīgi…” Viens no cietušajiem gatavs runāt un atklāj, kas patiesībā notika avārijā Saldus novadā
Netālu no Ādažu centra, iespējams, manīts vilks: mežzinis skaidro, vai iedzīvotājiem jāsāk uztraukties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.