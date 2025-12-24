FOTO: ekrānuzņēmums / “Instagram”

VIDEO. “Esam ļoti paredzama tauta.” Katrīni Vasiļevsku pārsteidz redzētais veikalā 0

9:58, 24. decembris 2025
Katrīne Vasiļevska sociālo mediju platformā “Instagram” publicējusi video, kurā redzams, ka viņa kopā ar vīru devusies uz veikalu iepirkt produktus svētku galdam. Taču, nonākot pie vajadzīgā stenda, viņus sagaidījis pārsteigums – gandrīz visi zirņi rasolam jau izpirkti.

Katrīne video norāda, ka latvieši ir ļoti paredzami: “Uz Jāņiem mums ir šašliks un siers, bet Ziemassvētkos pazūd viss, kas vajadzīgs rasolam – esam ļoti paredzama tauta.”

Video turpinājumā Katrīne stāsta, ka katru gadu tieši viņai tiek uzticēts pagatavot rasolu, jo viņai tas sanākot vislabāk. Turpinot iepirkšanos, atklājas, ka arī kartupeļi un citi produkti plauktos palikuši vien dažas vienības.

“Ja meklējat zirņus, tad viņu ir maz, un arī olas un kartupeļi sāk pazust,” publicētajā video piebilst Vasiļevska.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Latvijā 48% iedzīvotāju norāda, ka svētku galdā cels rasolu, aģentūru LETA informēja SIA “Lidl Latvija”, atsaucoties uz veikto aptauju.

Aptaujas dati rāda, ka 41% aptaujāto uz svētku galda liks piparkūkas.

“Lidl Latvija” komunikācijas komandas vadītāja norāda, ka veikalos novērojama tendence, ka klientu iepirkumu grozā tieši pirms svētkiem arvien biežāk iekļauj rasolam nepieciešamās sastāvdaļas, gatavās piparkūkas un piparkūku mīklu.

Aptaujas dati liecina, ka 38% izvēlas gaļas ēdienus, piemēram, karbonādes un kotletes, bet 28% – pīrāgus. Pelēkos zirņus ar speķi izvēlas 23%. Štovētus kāpostus galdā cels 19% aptaujāto, bet zivis – 10%.

Savukārt 73% Lietuvas iedzīvotāju svētku galdam izvēlas “kūčiukai” – mazas mīklas kūkas, un 65% aptaujāto norādīja, ka cels galdā siļķi. Vienlaikus 20% aptaujāto norādījuši, ka izvēlēsies rasolu un citus salātus. Tāpat 40% izvēlas galdā celt ceptas zivis un 29% – magoņu pienu.

Aptauju 2025. gada novembrī pēc “Lidl Latvija”, “Lidl Lietuva” un “Lidl Eesti” pasūtījuma veica pētījumu aģentūra “Norstat”, un katrā aptaujā piedalījās vairāk nekā 1000 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

