Juta Lērdama no Nīderlandes (centrā ar zelta medaļu), Femke Koka no Nīderlandes (pa kreisi ar sudraba medaļu) un japāniete Miho Takagi (pa labi ar bronzas medaļu) svin uzvaru pēc sieviešu 1000 metru ātrslidošanas sacensībām 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā, Itālijā
Juta Lērdama no Nīderlandes (centrā ar zelta medaļu), Femke Koka no Nīderlandes (pa kreisi ar sudraba medaļu) un japāniete Miho Takagi (pa labi ar bronzas medaļu) svin uzvaru pēc sieviešu 1000 metru ātrslidošanas sacensībām 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā, Itālijā
Foto. Scanpix/AP Photo/Luca Bruno

VIDEO. Uzvarētāji ir, bet kas ir ar medaļām? Milānā olimpiāde sākusies ar nopietnu skandālu 0

LA.LV
21:29, 10. februāris 2026
Ziņas Sports

Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas olimpisko spēļu organizatori sākuši izmeklēšanu pēc tam, kad vairākiem sportistiem medaļas jau saņemšanas brīdī atplīsušas no lentēm. Incidents raisījis jautājumus par apbalvojumu kvalitāti.

11 acīmredzamas iezīmes, kas parasti raksturīgas tikai cilvēkiem ar ļoti zemu IQ
Kokteilis
Iespējams, tu esi viens no viņiem: šajos trijos datumos dzimst visdāsnākie un nesavtīgākie cilvēki
TV24
Slaidiņš: “Pasaule ir nonākusi periodā, ko daudzi eksperti sauc par bīstamāko kopš 20. gadsimta sešdesmito gadu beigām”
Lasīt citas ziņas

Viena no pirmajām, kas publiski pastāstīja par problēmu, bija ASV kalnu slēpotāja Brīzija Džonsone, kura izcīnīja zeltu sieviešu nobraucienā. Sportiste atzina, ka medaļa salūzusi brīdī, kad viņa priecājoties lēkājusi. “Nelēkājiet ar tām. Es lēkāju no prieka, un tā salūza. Tas nav nekas traks, bet tomēr salūza,” sacīja Džonsone.

Organizatori reaģēja ātri – jau nākamajā dienā sportiste saņēma jaunu medaļu, lai gan tai vēl jāveic gravēšana.

CITI ŠOBRĪD LASA
Gatavojies Kijiva un ne tikai! Krievija tuvākajās dienās “gatavo ko īpašu”
Kokteilis
“Neko sev!” Kambalas šokā par trauku mazgājamās mašīnas remonta cenu
FOTO. Var tikai nojaust, kādam nolūkam. FIB izmeklēšanas sākšanas dienā uz Epstīna salu nogādāts neaptverams daudzums sērskābes

Ar līdzīgu situāciju saskārusies arī ASV daiļslidotāja Alisa Liu, kura sociālajos tīklos publicēja video, kurā redzams, ka viņas komandu sacensību zelta medaļa ir atdalījusies no oficiālās lentes. Pie ieraksta sportiste ironiski piebilda: “Manai medaļai lente nav vajadzīga.”

Vēl viens gadījums fiksēts Vācijas biatlonista Justusa Štrelova gadījumā – televīzijas tiešraidē redzams, kā sportista bronzas medaļa svinību laikā nokrīt zemē.

Pēc sākotnējās informācijas, problēma saistīta ar stiprinājuma aizdari, kas savieno medaļu ar lenti un tā var salūzt pie aktīvākas kustības.

Milānas-Kortīnas spēļu rīcības komitejas galvenais operatīvais vadītājs Andrea Frankīsi apstiprināja, ka situācija tiek nopietni izvērtēta. “Mēs esam informēti par notikušo un esam redzējuši attēlus. Mēģinām detalizēti saprast, vai pastāv tehniska problēma,” sacīja Frankīsi.

“Medalja sportistiem ir sapņa piepildījums, tāpēc mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai brīdī, kad tā tiek pasniegta, viss būtu perfekti. Pie tā arī strādājam.”

Vai kas tāds noticis arī iepriekš? Jā – olimpisko medaļu kvalitāte jau iepriekš izpelnījusies kritiku. Pēc 2024. gada Parīzes vasaras olimpiskajām spēlēm vairāki sportisti sūdzējās, ka viņu medaļas ātri zaudē spīdumu, sāk korodēt vai izskatās bojātas.

Francijas monētu kaltuve bija spiesta nomainīt ievērojamu skaitu medaļu. Peldētāji Johans Ndū-Bruārs un Klemāns Seki sociālajos tīklos publicēja fotogrāfijas, salīdzinot medaļu virsmu ar “krokodila ādu” un jokojot, ka tā izskatās kā no 1924. gada.

Līdz 2025. gada februārim tika iesniegti vairāk nekā 200 pieprasījumi Parīzes olimpisko medaļu nomaiņai.

Lai arī Milānas-Kortīnas gadījumā problēma skar galvenokārt stiprinājumus, nevis pašas medaļas materiālu, situācija atkal aktualizējusi arī jautājumu par to, vai olimpiskais apbalvojums atbilst savam simboliskajam svaram.

Organizatori sola tuvākajā laikā nākt klajā ar tehnisku risinājumu, lai turpmāk sportisti varētu svinēt uzvaras bez bažām par medaļas izturību.

Elīna Ieva Bota
Olimpiskais ciemats Kortīnā 2026
Latvijas delegācija Ziemas olimpiskajās spēlēs 2026. gadā
Milānas-Kortīnas olimpiādes tērpi

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Nē, es vilkšu ķiveri!” Heraskevičs drosmīgi nostājas pret Starptautisko Olimpisko komiteju
Nebijis skandāls – kā gadsimtu vecas! Vismaz 100 sportistu atdevuši atpakaļ savas Parīzes olimpiskās medaļas
Olimpisko spēļu organizatori sola risināt problēmas ar medaļām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.