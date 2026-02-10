VIDEO. Uzvarētāji ir, bet kas ir ar medaļām? Milānā olimpiāde sākusies ar nopietnu skandālu 0
Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas olimpisko spēļu organizatori sākuši izmeklēšanu pēc tam, kad vairākiem sportistiem medaļas jau saņemšanas brīdī atplīsušas no lentēm. Incidents raisījis jautājumus par apbalvojumu kvalitāti.
Viena no pirmajām, kas publiski pastāstīja par problēmu, bija ASV kalnu slēpotāja Brīzija Džonsone, kura izcīnīja zeltu sieviešu nobraucienā. Sportiste atzina, ka medaļa salūzusi brīdī, kad viņa priecājoties lēkājusi. “Nelēkājiet ar tām. Es lēkāju no prieka, un tā salūza. Tas nav nekas traks, bet tomēr salūza,” sacīja Džonsone.
Organizatori reaģēja ātri – jau nākamajā dienā sportiste saņēma jaunu medaļu, lai gan tai vēl jāveic gravēšana.
Ar līdzīgu situāciju saskārusies arī ASV daiļslidotāja Alisa Liu, kura sociālajos tīklos publicēja video, kurā redzams, ka viņas komandu sacensību zelta medaļa ir atdalījusies no oficiālās lentes. Pie ieraksta sportiste ironiski piebilda: “Manai medaļai lente nav vajadzīga.”
Vēl viens gadījums fiksēts Vācijas biatlonista Justusa Štrelova gadījumā – televīzijas tiešraidē redzams, kā sportista bronzas medaļa svinību laikā nokrīt zemē.
Pēc sākotnējās informācijas, problēma saistīta ar stiprinājuma aizdari, kas savieno medaļu ar lenti un tā var salūzt pie aktīvākas kustības.
Milānas-Kortīnas spēļu rīcības komitejas galvenais operatīvais vadītājs Andrea Frankīsi apstiprināja, ka situācija tiek nopietni izvērtēta. “Mēs esam informēti par notikušo un esam redzējuši attēlus. Mēģinām detalizēti saprast, vai pastāv tehniska problēma,” sacīja Frankīsi.
“Medalja sportistiem ir sapņa piepildījums, tāpēc mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai brīdī, kad tā tiek pasniegta, viss būtu perfekti. Pie tā arī strādājam.”
Vai kas tāds noticis arī iepriekš? Jā – olimpisko medaļu kvalitāte jau iepriekš izpelnījusies kritiku. Pēc 2024. gada Parīzes vasaras olimpiskajām spēlēm vairāki sportisti sūdzējās, ka viņu medaļas ātri zaudē spīdumu, sāk korodēt vai izskatās bojātas.
Francijas monētu kaltuve bija spiesta nomainīt ievērojamu skaitu medaļu. Peldētāji Johans Ndū-Bruārs un Klemāns Seki sociālajos tīklos publicēja fotogrāfijas, salīdzinot medaļu virsmu ar “krokodila ādu” un jokojot, ka tā izskatās kā no 1924. gada.
Līdz 2025. gada februārim tika iesniegti vairāk nekā 200 pieprasījumi Parīzes olimpisko medaļu nomaiņai.
Lai arī Milānas-Kortīnas gadījumā problēma skar galvenokārt stiprinājumus, nevis pašas medaļas materiālu, situācija atkal aktualizējusi arī jautājumu par to, vai olimpiskais apbalvojums atbilst savam simboliskajam svaram.
Organizatori sola tuvākajā laikā nākt klajā ar tehnisku risinājumu, lai turpmāk sportisti varētu svinēt uzvaras bez bažām par medaļas izturību.
