“Pat mute un acis bija aizsalušas.” Kas notiek cilvēku prātos, atstājot suņus salā gaidīt saimniekus pie veikaliem? 0

22:40, 10. februāris 2026
Šajā ziemā Latvijā sals brīžiem dienās ir tikai ap -20 grādiem, taču, par spīti skarbajiem laikapstākļiem, pie veikaliem šur tur joprojām redzami suņi, kas piesieti pie ieejas un atstāti gaidīt, kamēr saimnieki ātrāk vai mazāk ātri iepērkas.

Daudziem šķiet, ka “nekas jau nenotiks”, tomēr realitāte ir skarba – suņiem ātri salst ķepas, ausis un aste, viņi nosalst daudz straujāk nekā cilvēki un ilgstoša uzturēšanās salā var radīt nopietnas veselības problēmas šim mājdzīvniekam.

Dzīvnieks nevar pateikt, ka viņam ir auksti, bet viņš cieš klusējot – sāk trīcēt, var gūt apsaldējumus, attīstās iekaisumi un smagos gadījumos pat iestājas dzīvībai bīstama hipotermija. Veterinārārsti brīdina – pat šķietami īss laiks salā sunim var beigties ar ārstēšanu vai neatgriezeniskām sekām.

Ja redzat šādus gadījumus, nedrīkst palikt vienaldzīgi. Atstāt suni piesietu salā pie veikala ir dzīvnieka labturības pārkāpums, un par šādu rīcību ir jāziņo policijai. Vienaldzība var maksāt dzīvību, bet viens zvans var pasargāt dzīvnieku no ciešanām. Lūk, ar kādiem novērojumiem dalās Treads lietotāji.

