Kristaps Zutis, Elīna Pakalne, Kambalu ģimene - piedalās jaunajā "Slavenības. Bez filtra" sezonā

“Neko sev!” Kambalas šokā par trauku mazgājamās mašīnas remonta cenu 0

20:06, 10. februāris 2026
Kā zināms, šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieku Olgas un Kaspara Kambalu mājās vienmēr ir aktuāls jautājums par tīrību, nekārtībai kļūstot par vienu no galvenajiem strīdu iemesliem. Viens no sāpīgākajiem jautājumiem ir netīrie trauki, kurus ne visi mājas iemītnieki labprāt pēc lietošanas nomazgā, atstājot kalnu ar tiem izlietnē.

Nesen pāris apsvēra nolīgt apkopēju, taču, uzzinot, ka 200 kvadrātmetru liela dzīvokļa tīrīšana izmaksā ap 400 eiro, abi nolēmuši ņemt grožus savās rokās. Viņi ir gatavi beidzot pieķerties arī vairākus mēnešus salūzušās trauku mazgājamās mašīnas remonta jautājumam.

“Zvanam beidzot, ir jāsalabo!” apņēmības pilna ir Olga. Sazvanot meistaru, viņa stāsta, ka ir “uzstādījusi diagnozi” un nojauš, kāpēc trauku mazgājamā mašīna nestrādā. Vēlēdamās noskaidrot, cik izmaksās remonts, Olga ir manāmi pārsteigta – izrādās, ka trauku mašīnas salabošana maksā sākot no 70 eiro. “Neko sev!” Olga neslēpj savu sašutumu. “Es nopirkšu lietotu par šo summu! Šai jau ir 30 gadi!” stāsta viņa. Tāpat aizkadrā Olga atklāj, ka, nopērkot jaunu trauku mašīnu, nebūtu jācīnās ar pelējumu, kas jau paspējis ieviesties pašreizējā tehnikā.

Turpinot risināt dažādus sadzīves jautājumus, Olga aizved Kasparu līdz putekļu sūcējam, cerot salabot tā vadu. “Putekļu sūcējs mums ir ļoti labs, bet te pārgrauza pele. Pēdējo reizi, kad es ieslēdzu, viņš sāka dūmot,” sūdzas Olga. Tikmēr Kaspars ironiski noteic: “Tu tātad gribi, lai es šo dūmojošo vadu, ar kuru kaut kas nav kārtībā, saspiežu vadus un salīmēju ar skoču? Vadus parasti tin ar izolācijas lentu, nevis skoču, citādi tas skočs nodegs kopā ar visu vadu.”

Dzirdot vīra sacīto, Olga ciešāk aplūko vadu un secina, ka tik viegli saremontēt to nebūs. “Trauku mašīna jālabo, putekļu sūcējs jālabo, mājas ģenerālā tīrīšana jātaisa… Un beigās vēl mācītājs jāizsauc.”

VIDEO:
https://play.1188.lv/pasmaju-tv-sovi/slavenibas-bez-filtra-6/kambalu_paris_censas_atrisinat_problemas_ar_sadzives_tehniku-1192218/

Olga un Kaspars Kambalas mij laulības gredzenus
Kaspara un Olgas Kambalu fotosesija pirms kāzām


