FOTO. Var tikai nojaust, kādam nolūkam. FIB izmeklēšanas sākšanas dienā uz Epstīna salu nogādāts neaptverams daudzums sērskābes 0
Nesen publiskotie Džefrija Epstīna lietas dokumenti liecina, ka dienā, kad ASV Federālais izmeklēšanas birojs sāka izmeklēšanu par viņa iespējamo iesaisti cilvēku tirdzniecībā, Epstīna privātajai salai tika iegādāti aptuveni 1 250 litri sērskābes, rakstīts vietnē DailyMail.
Saskaņā ar čekiem un vairākiem e-pasta sarakstes fragmentiem, kas atrodami starp miljoniem dokumentu, kuri tika publiskoti 30. janvārī, Epstīna privātajā salā Little St. James tika piegādātas sešas mucas, katra ar aptuveni 208 litriem sērskābes.
Dokumentos norādīts, ka sērskābe iegādāta 2018. gada 12. jūnijā par aptuveni 5 100 eiro. Šis datums sakrīt ar dienu, kad FIB oficiāli sāka federālo izmeklēšanu par Epstīna iespējamo cilvēku tirdzniecības tīklu.
Informācija par sērskābes piegādi izraisīja plašas diskusijas sociālajos tīklos, kur lietotāji spekulēja par iespējamu vielas izmantošanu pierādījumu iznīcināšanai vai citām noziedzīgām darbībām, lai gan dokumentos nav nekādu pierādījumu par šādu pielietojumu.
Tomēr citi e-pasti lietas materiālos, kas datēti jau ar 2013. gadu, liecina, ka sērskābe Epstīna salā izmantota ūdens attīrīšanas sistēmas uzturēšanai.
Reversā osmoze ir ūdens attīrīšanas metode, savukārt sērskābe šādos procesos tiek plaši izmantota ūdens mīkstināšanai, pH līmeņa regulēšanai un citu ķīmisko vielu efektivitātes paaugstināšanai.
Dokumentos nav sniegts neviens cits paskaidrojums par sērskābes iegādi un izmantošanu.
Džefrijs Epstīns 2019. gadā mira Ņujorkas cietuma kamerā, gaidot tiesu par apsūdzībām cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Iepriekš viņam tika atteikta drošības nauda pēc notiesāšanas par nepilngadīgas personas iesaistīšanu prostitūcijā, un viņš bija reģistrēts kā seksuāls noziedznieks.
Epstīns tika apsūdzēts plaša nepilngadīgo meiteņu seksuālas izmantošanas tīkla organizēšanā. ASV Tieslietu departaments nesen publiskoja vairāk nekā trīs miljonus dokumentu, tostarp fotogrāfijas, videoierakstus un e-pastus, kas iegūti no viņa privātajiem datoriem.
Starp jaunajiem dokumentiem ir arī e-pasti, kuros Epstīns 2010. gada jūnijā kādai sievietei lūdz iegādāties Sniegbaltītes kostīmu, rakstot, ka vēlētos viņu tajā fotografēt. Sieviete atbildējusi, ka kostīmu iegādāsies.
Šī sarakste notikusi dažas nedēļas pirms tam, kad bijušais bankas Barclays vadītājs Džess Steilijs, kā apgalvots dokumentos, nosūtījis Epstīnam e-pastu ar tekstu: “Tas bija jautri. Nodod sveicienus Sniegbaltītei.” Steilijs noliedz, ka būtu zinājis par šādu saraksti.
Citā e-pastā, kas datēts tajā pašā dienā, minēts, ka sieviete Sniegbaltītes kostīmā tika seksuāli izmantota tūlīt pēc tā uzvilkšanas. Dokumentos nav norādīts iesaistīto sieviešu vecums, kā arī nav pierādījumu, ka Steilijs būtu bijis informēts par šīm ziņām.
Dokumentos ietverti arī materiāli par Epstīna attiecībām ar Lielbritānijas karaliskās ģimenes locekli Endrū Mauntbatenu-Vindzoru. E-pasti liecina, ka Endrū laikā no 2010. līdz 2011. gadam nodevis Epstīnam konfidenciālu informāciju par investīciju iespējām Āzijā, būdams Lielbritānijas tirdzniecības sūtnis.
Šī informācija nodota pēc tam, kad Epstīns jau bija notiesāts par noziegumiem pret nepilngadīgajiem. Dokumenti liecina, ka Endrū Epstīnam pārsūtījis arī oficiālus ziņojumus par vizītēm Singapūrā, Honkongā, Vjetnamā un Ķīnā, kā arī konfidenciālu informāciju par investīcijām Afganistānas Helmendas provinces atjaunošanā.
Šie e-pasti ir pretrunā Endrū apgalvojumam, ka viņš pārtraucis attiecības ar Epstīnu 2010. gada decembrī. Lielbritānijas karaliskā pils paziņojusi, ka ir gatava sadarboties ar policiju jebkādas izmeklēšanas gadījumā.